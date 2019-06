Giulia Cavaglià conferma | ' Io e Manuel non stiamo più insieme | si è rivelato un flop'

Blastingnews

(Di domenica 30 giugno 2019) La storia d'amore traGaliano, è ufficialmente finita: are il gossip che circolava in rete da qualche giorno, è stata l'ex tronista di Uomini e Donne in alcuni video che ha postato su Instagram. Nel primo pomeriggio di domenica 30 giugno, dunque, la torinese ha informato i fan che il suo ormai ex fidanzato è stato una grande delusione per lei: secondo il racconto fatto dalla ragazza, il comportamento del savonese sarebbe stato completamente diverso quando le telecamere si sono spente circa un mese fa.si sono lasciati: l'annuncio di lei su IG Le voci sul tradimento che si dice abbia subito, sono state la goccia che hanno fatto traboccare il vaso per: stando a quello che la ragazza ha raccontato pochi minuti fa su Instagram, la relazione conGaliano non è mai veramente decollata dopo la fine di Uomini e Donne. In ...

