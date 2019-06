Calciomercato | dall' Argentina | Barcellona pronto a pagare la clausola per Lautaro

Calciomercato - dalla Spagna : Pogba chiama Sarri - vuole la Juventus : E’ una Juventus scatenata, i bianconeri assoluti protagonisti del mercato e che stanno per rinforzare massicciamente la rosa nonostante una squadra già fortissima. E’ già tutto fatto per l’arrivo del centrocampista Rabiot mentre è ai dettagli la trattativa con l’Ajax per il difensore de Ligt, la Juventus sta per assicurarsi uno dei migliori difensori in prospettiva ma anche per il presente in circolazione. E non è ...

Calciomercato Milan - dalla Spagna : è fatta per Theo Hernandez : dalla Spagna sono sicuri: è fatta per Theo Hernandez al Milan. Secondo il quotidiano ‘Marca’ sarà il difensore reduce dal prestito alla Real Sociedad il prossimo a lasciare il Real Madrid dopo Marcos Llorente, Kovacic e Odegaard. Accordo totale tra le parti: il 21enne giocatore francese di origini spagnole si trasferirà alla squadra rossonera, senza diritto di ‘recompra’ in favore dei blancos e firmerà un contratto ...

Calciomercato - dalla Francia : riunione segreta per Griezmann al Barcellona : Sembra proprio solo un conto alla rovescia per l’annuncio del passaggio di Antoine Griezmann al Barcellona, i blaugrana sono pronti a piazzare un colpo veramente importante per l’attacco. Come riferisce l’Equipe la scorsa settimana sarebbe andata in scena una riunione segreta fra i dirigenti del club blaugrana e l’entourage del calciatore per chiudere l’operazione, dal 1 luglio la clausola rescissoria del ...

Calciomercato NAPOLI NEWS/ Dalla Spagna : James vuole l'Atletico! - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: le Ultime notizie in casa campana. Dopo il colpo Manolas si cerca di chiudere per Veretout. Ipotesi di rinnovo per Fabian Ruiz.

Calciomercato - le incredibili cifre spese dalle big europee : comanda il Real Madrid - ma… : La Juventus prova il colpo a effetto: de Ligt. Ma in ambito europeo, le rivali dei bianconeri per la Champions League si sono rinforzate spendendo cifre eclatanti, una su tutte il Real Madrid. I Blancos hanno già speso 303 milioni per Hazard, Rodrygo, Militao, Jovic e Mendy. E potrebbe non essere finita qui per il Real Madrid: nel mirino Pogba, Eriksen e Van de Beek. Il Barcellona non sta a guardare e risponde colpo su colpo ai rivali: ...

Calciomercato - dalla Serbia : Milinkovic-Savic sarebbe vicino al Psg : Uno degli uomini più desiderati degli ultimi anni di Calciomercato, Sergej Milinkovic-Savic, in queste ultime ore sarebbe molto vicino a vestire la maglia del Paris Saint Germain. Secondo quanto raccolto dal portale serbo sport.blic, quotidiano molto legato alle vicende dei propri connazionali, i campioni di Francia sarebbero disposti a versare una cifra vicina agli 80 milioni di euro nelle casse della Lazio per accaparrarsi il talentuoso ...

Calciomercato - dalla Bosnia : Mandzukic possibile obiettivo della Lazio : Una notizia bomba che rimbalza nelle ultimissime ore di questo Calciomercato partito un po' in sordina. Uno dei fedelissimi di Max Allegri, Mario Mandzukic, con il quale il tecnico livornese ha impostato molti dei successi di quest'ultimo vincente ciclo bianconero, sarebbe l'indiziato numero uno per guidare l'attacco della Lazio del prossimo anno. Effetto Sarri Nei giorni scorsi vi avevamo parlato del possibile addio del croato a seguito ...

Calciomercato Juventus – Dall’Olanda ne sono sicuri : pronti 70 milioni per De Ligt - battuta la concorrenza : Dall’Olanda arrivano conferme sull’affare De Ligt-Juventus: i bianconeri avrebbero offerto 70 milioni all’Ajax per il giovane e talentuoso difensore La Juventus guarda al futuro e prova a blindare la sua difesa con uno dei più grandi prospetti del calcio europeo. I bianconeri, già da tempo, hanno messo gli occhi su Matthijs De Ligt, giovane difensore dell’Ajax e della nazionale olandese. Personalità, talento e piedi ...

Calciomercato Juventus - dall’Olanda : bianconeri di nuovo su De Ligt - l’offerta è importante : Concorrenza fittissima, ma qualora arrivasse si tratterebbe di un colpaccio. Dall’Olanda rilanciano: la Juventus è tornata in pressing per Matthijs De Ligt. Lo riporta il ‘De Telegraaf’. Secondo il quotidiano, il club bianconero sarebbe pronto ad offrire all’Ajax oltre 70 milioni di euro per portare il giovane difensore a Torino, mossa che avrebbe scavalcato la concorrenza, Psg in testa. Al calciatore 19enne invece ...

Calciomercato Genoa - dall’Argentina annunciano : “Accordo per De La Vega” : Calciomercato Genoa – Importanti novità sul fronte rossoblu per quanto concerne l’acquisto del giovane e promettente esterno offensivo del Lanus Pedro De La Vega, obiettivo dei liguri. Dall’Argentina rimbalza infatti una notizia importante: la società sudamericana avrebbe accettato l’offerta del Genoa: 10 milioni di euro più il 5% sulla futura rivendita del 18enne. Adesso mancherebbe solo l’intesa con ...

Calciomercato Juventus - ultime notizie : dall’arrivo di Sarri alle nuove idee : Calciomercato Juventus, ultime notizie: dall’arrivo di Sarri alle nuove idee La rivoluzione in casa Juventus è ancora in atto, forse iniziata dopo l’addio di allegri. Già sul finire della stagione avevano incominciato a circolare voci di un cambio importante. Chiuso un ciclo di successi, è necessario fermarsi un attimo e riprogrammare tutto. L’inizio derlla rivoluzione Lo scorso Ottobre, già nella dirigenza bianconera ci fu ...

Calciomercato Bologna - ufficiale : riscattato Orsolini dalla Juventus : Calciomercato Bologna – E’ arrivata anche l’ufficialità: Riccardo Orsolini è stato riscattato dalla squadra emiliana. Il club bianconero manterrà un’opzione di riacquisto sul calciatore, fissato intorno ai 22,5 milioni e nell’ambito della cessione dell’azzurrino approderà a Torino il difensore Hamza El Kaouakibi, di rientro a Casteldebole dal prestito alla Pistoiese e che andrà a rinforzare la squadra ...

Calciomercato estero : Favre rinnova col Dortmund - Muller rifiuta maxi offerta dalla Cina : Calciomercato estero – In primo piano Bundesliga e Premier League. Per un tecnico che rinnova ce n’è uno che rischia di andar via. Muller invece non ha alcuna intenzione di spostarsi dall’Europa. BORUSSIA, rinnova TECNICO Favre – Lucien Favre ha prolungato il suo contratto con il Borussia Dortmund fino alla fine della stagione 2020-2021. Lo ha comunicato il club tedesco. Il 61enne allenatore svizzero è arrivato la ...

Calciomercato primo colpo del Crotone : dall’Olanda il ventiseienne centrocampista Hermanus Rotten contratto triennale : Nato a s-Hertagenbosch (Olanda) il 28 aprile 1993 è cresciuto calcisticamente nel Feyenoord e successivamente ha vestito la maglia del