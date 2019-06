Tennis | ATP Antalya 2019 | Lorenzo Sonego in finale! Battuto Pablo Carreno Busta nella

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) E’ durata solo tre game la prosecuzione della semifinale dell’ATP ditrae lo spagnolo, interrotta ieri per pioggia, alla fine vince il torinese col punteggio di 6-3 7-6. Si ricomincia dal 5-5 del secondo set conal servizio dopo che ieri sul 5-3aveva avuto quattro match point, entrambi tengono la battuta a 15 poi nel tie-break è un dominio diche vince il game decisivo per 7-2. Un’ora e 37 minuti la durata totale del match, circa un quarto d’ora quella dei game di oggi.ora, alle 14 di oggi ora italiana, affronterà il 19enne serbo Miomir Kecmanovic, vincitore ieri in tre set tutti finiti al tie-break contro l’australiano Jordan Thompson. Per entrambi si tratta della prima finale nel circuito maggiore ATP e per entrambi a fine torneo sarà best ranking, conche entrerà sicuramente nei primi 60 del ...

