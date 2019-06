Secondo il CEO di EA è ancora possibile usare le microtransazioni in maniera intelligente

Xiaomi Mi MIX 4? Varrà la pena aspettare Secondo il CEO Lei Jun : Non ci sono ancora indicazioni sulla data di presentazione di Xiaomi Mi MIX 4, ma lei Jun, CEO e co-fondatore, afferma che Varrà la pena attendere. L'articolo Xiaomi Mi MIX 4? Varrà la pena aspettare secondo il CEO Lei Jun proviene da TuttoAndroid.

Anthem : Secondo il CEO di EA BioWare può rendere il gioco "qualcosa di speciale" : Il CEO di EA Andrew Wilson ha parlato con GameDaily.biz (tramite PCGamer) durante l'E3 2019 su una serie di cose diverse, incluso il lancio poco brillante di Anthem.Wilson ha sottolineato il fatto che Anthem alla fine non ha attratto i due diversi tipi di giocatori previsti: quelli che volevano un gioco di ruolo epico in stile Mass Effect o Dragon Age e quelli che volevano uno sparatutto in stile Destiny.Ma, soprattutto, alcuni si sono ...

Final Fantasy 7 Remake : Secondo il CEO di Square Enix i remake sono più difficili da sviluppare rispetto ai giochi originali : Senza dubbio, uno dei giochi più attesi in arrivo è Final Fantasy VII remake di Square Enix. Il gioco sta arrivando esattamente nel momento giusto, in cui più titoli hanno subito il "trattamento remake" e, secondo l'amministratore delegato della società, sviluppare remake è più difficile che fare un gioco originale, riporta Gamingbolt.Considerando che FFVIIR uscirà in più giochi, probabilmente significa che non vedremo un nuovo Final Fantasy ...

Secondo il CEO di Take-Two - la retrocompatibilità non avrà molto impatto sul mercato : Fin dalla sua introduzione su Xbox One da parte di Microsoft, la retrocompatibilità è da sempre stata una funzione molto apprezzata dai fan e la recente conferma della sua presenza sulla nuova generazione di console (anche se al momento non ci sono molti dettagli in merito) ha reso felici decine di giocatori.Come riporta VG247, sembra però che non tutti siano d'accordo, come il CEO di Take-Two Strauss Zelnick. L'uomo ha infatti dichiarato ...

Fortnite non ha mai influenzato l'industria videludica Secondo quanto dichiarato dal CEO di Take-Two - Strauss Zelnick : L'ultimo anno e mezzo, nelle conferenze dedicate al settore dei videogiochi, si è sempre chiesto se giochi free-to-play come Fortnite abbiano modificato o quantomeno influenzato l'industria videoludica.Come riporta GamesIndustry, durante una presentazione alla Baird's 2019 Global Consume, Technology & Services Conference, il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha parlato dei vari modelli free-to-play.Quando gli è stato chiesto se l'aumento ...

Secondo il CEO di Sony servono misure forti per contrastare la dipendenza da gioco : Recentemente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che la dipendenza da gioco è ufficialmente una malattia riconosciuta. Per l'OMS, chi soffre di questa patologia non sarebbe in grado di controllare le proprie abitudini videoludiche, al punto da mettere il gaming davanti ad altri interessi e attività quotidiane.Ma come si sta muovendo l'industria dei videogiochi per arginare questo fenomeno? Come riporta Comic Book, il CEO di ...

Dead Island 2 è ancora in lavorazione Secondo il CEO di THQ Nordic : A quanto pare Dead Island 2 non è morto. Come riporta VG247, durante una conferenza con gli investitori, THQ Nordic ha assicurato che il gioco è in lavorazione.Lars Wingefors, CEO dell'azienda, ha dichiarato agli investitori di avere pazienza: il gioco si farà, ma non ha voluto commentare ulteriormente lo stato dei lavori. A quanto pare Dead Island 2 è uno tra gli 80 giochi in via di sviluppo dall'azienda, 48 dei quali sono già stati ...