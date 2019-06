Radio Italia Live 2019 chiude stasera a Palermo Ecco la scaletta con l’ordine di uscita

Thegiornalisti al concerto Radio Italia Palermo 2019 : canzoni e vita privata : Thegiornalisti al concerto Radio Italia Palermo 2019: canzoni e vita privata Torna a Palermo dopo la tanto acclamata edizione del 2018 il Radio Italia Live. L’evento quest’anno è stato proposto con un doppio appuntamento, il primo tenutosi a Milano il 27 maggio e il secondo appunto nel capoluogo siciliano il 29 giugno. A condurre il tutto la coppia Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, mentre nel backstage lo speaker Marco Maccarini incontrerà i ...

Radio Italia Live – Il Concerto – Serata del 29/06/2019 – Da Palermo con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. : La splendida cornice del Foro Italico di Palermo ospiterà la seconda data dell’ottava edizione di Radio Italia Live – Il Concerto. La manifestazione, nata nel 2012 per celebrare i 30 anni di Radio Italia – SolomusicaItaliana, l’emittente che ha fatto della trasmissione e della promozione di soli brani nostrani un autentico marchio di fabbrica in un etere sempre più esterofilo, viene trasmessa anche quest’anno in ...

Concerto Radio Italia Live Palermo 2019 : scaletta artisti - diretta tv e info : Concerto Radio Italia Live Palermo 2019: scaletta artisti, diretta tv e info Oggi sabato 29 giugno 2019 l’ottava edizione del Concertone di Radio Italia Live andrà in scena al Foro Italico di Palermo. Nel 2017 l’evento totalmente gratuito vide la partecipazione di oltre 150mila persone. Concerto Radio Italia Live: una scaletta d’eccezione Luca Bizzarri e Paolo Kessissoglu presenteranno la serata che vedrà alternarsi sul palco Achille ...

Ospiti e info per il concerto di Radio Italia Live a Palermo il 29 giugno con Il Volo - Nek - Irama e gli altri : Mancano poche ore al concerto di Radio Italia Live a Palermo ma la città si è già mobilitata per accogliere i fan che vorranno partecipare alla seconda data dell'evento di piazza organizzato dall'emittente Radiofonica diretta da Mario Volanti. Sono già annunciati gli Ospiti del concerto che si terrà al Foro Italico, quindi nella medesima location che avevano scelto per la prima calata del Live nel 2017 nella quale ebbe luogo anche la reunion ...

