wired

(Di sabato 29 giugno 2019) https://www.youtube.com/watch?v=lb032q3C6z0 Quella dei giocattoli di Andy è diventata unacon Toy3 e ora con Toy4 si trasforma in grande parabola. Prima la vita di un giocattolo attraverso gli stadi di evoluzione del suo proprietari o i passaggi di mano, ora invece le terre libere in cui poter esistere senza padroni. Nonostante sembrasse che il terzo film avesse chiuso ogni possibile continuazione, portando al termine il rapporto tra Andy e i suoi giocattoli ora affidati a un’altra bambina, si scopre in Toy4 che qualcosa mancava ancora. Il film, attualmente nelle sale anche in Italia, approfondisce il personaggio di Woody, la sua missione e la sua irrisolutezza ora che è arrivato a una specie di pensione in cui non è più il giocattolo preferito di nessuno. Ovviamente di mezzo c’è un’altra avventura in cui recuperare qualcuno ed evitare che si perda (la vera ...

welikeduel : Questa sera torniamo con i migliori momenti della stagione di #propagandalive. Reportage, interviste, disegni, musi… - MilanoCitExpo : I 10 momenti migliori della saga di Toy Story #DipartimentoInnovazioneTecnologia - leegendh : la vita non ha senso è inutile ma mi ci trovo bros e che faccio la butto? per un paio di traumi? no dai ci saranno… -