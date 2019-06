G20 | i leader Ue lavorano al documento finale | accordo tra Usa e Cina

Procedura - Conte tratta con i leader Ue al G20 : vede Merkel e Juncker. “Confido di evitarla. Nessun rinvio a ottobre” : Brevi colloqui, prima con la cancelliera tedesca Angela Merkel, poi con il presidente della commissione europea Jean-Claude Juncker. Il premier Giuseppe Conte in Giappone per il G20 di Osaka prosegue la sua negoziazione per evitare all’Italia la Procedura d’infrazione per debito eccessivo. L’argomento è stato trattato anche nei vari bilaterali durante il pre-summit dei leader europei nella mattinata ...