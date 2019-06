FORMAZIONE & LAVORO La sfida per un e-learning di successo

U&D - Ludovica Valli sbotta sui social : 'Ho una malFORMAZIONE - ignoranti' : Non sarebbe la prima volta in cui l'ex tronista di Uomini e Donne (il noto programma della rete Mediaset condotto da Maria De Filippi), Ludovica Valli, si ritrova sotto molteplici accuse mediatiche. L'ex protagonista del trono classico, come ben sappiamo, ha ricorso alla chirurgia estetica per regalarsi qualche taglia in più al seno. Malgrado Ludovica abbia ammesso e spiegato le motivazioni che l'hanno spinta a ricorrere alla chirurgia estetica, ...