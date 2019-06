Palermo | i giocatori | «Pronti a tutelarci in ogni sede»

Giocatori del Palermo - pronti a tutelare nostri interessi : "Da oggi noi Giocatori useremo ogni sede opportuna per tutelarci e per ricevere cio' che e' nel nostro diritto, pronti a combattere per portare avanti anche una battaglia etica per cui tutte le persone che entrano nel mondo del calcio, non possano piu' permettersi di giocare con le vite di tante famiglie. Faremo in modo che Arkus network e i soggetti ad essa legati non possano piu' in futuro avere la possibilita' di far rivivere cio' che stiamo ...

Palermo retrocesso in C - i giocatori non ci stanno e scrivono una lettera aperta : La notizia circolava da giorni, da poche ore è arrivata l'ufficialità, il Palermo viene retrocesso in Serie C dopo la decisione del Tribunale Federale Nazionale della Figc. Un vero colpo al cuore per tifosi, giocatori e società, gli illeciti sono stati considerati evidenti e nessuno lamenta il fatto di voler punire i colpevoli, l'unico problema è che in questo modo si sfavoriscono i tifosi rosanero e i suoi giocatori che hanno dato tutto durante ...

Palermo in C? I giocatori : “Rivendichiamo diritto a giocare” : "Per la prima volta siamo tutti qui per parlare con voi, sono giorni fondamentali per il futuro del Palermo e della citta'". Si e' presentato cosi' in sala stampa il capitano del Palermo Ilija Nestorovski, guidando tutti i suoi compagni di squadra schierati compatti alle sue spalle, per leggere un comunicato a nome di tutto il Palermo dopo la decisione della Figc di retrocedere la societa' in serie C. Con Nestorovski anche il palermitano Antonio ...

Palermo - giocatori protestano si aspetti almeno verdetto Caf : I giocatori del Palermo non ci stanno e chiedono un rinvio dei play-off. La società rosanero è stata condannata alla retrocessione in Serie C

Calcio - Serie B 2019 : caos Palermo - parlano i giocatori : “Meritiamo i playoff - non toglieteci la dignità” : Il Palermo promette battaglia e lo fa attraverso i suoi calciatori. Il capitano Nestorovski e i suoi compagni hanno indetto una conferenza stampa dopo la decisione del tribunale federale di far retrocedere il Palermo in C. Il macedone è stato il primo a prendere parola: “Noi ancora speriamo di poter giocare i playoff, questa città e questa piazza meritano di giocare la Serie A”. Subito dopo è toccato ad altri giocatori importanti ...