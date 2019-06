Blastingnews

(Di venerdì 28 giugno 2019) Lo scorso 24 giugno i quasi 20 mila candidati che hanno sostenuto la prova selettiva per diventare, hanno conosciuto gli esiti. L'ente Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) ha infatti pubblicato sul proprio sito per ogni regione l'elenco dei vincitori e l'elenco degli idonei (i quali potrebbero essere chiamati a soddisfare eventuali fabbisogni). Ieri, giovedì 27 giugno il presidente dell’ANPAL Mimmo Parisi, ha confermato l'intesa raggiunta con leper l’assistenza tecnica che l'ANPAL Servizi presterà ai Centri per l’impiego, per il ricollocamento dei disoccupati. A seguito dell'raggiunto neldisaranno avviati anche idi collaborazione con le figure dei, i quali saranno anche avviati al periodo di formazione previsto. Isaranno contattati nei prossimi giorni tramite e-mail, all'indirizzo indicato nella ...

caterinaperna1 : Navigator: accordo con le Regioni, nel mese di luglio probabile avvio ai contratti - sciarraannalisa : RT @IlPaeseSera: ??#RedditoDiCittadinanza, raggiunto l'accordo tra Anpal e Regioni sul ruolo dei #navigator. Faranno assistenza tecnica nei… - Veronica_Anelli : RT @IlPaeseSera: ??#RedditoDiCittadinanza, raggiunto l'accordo tra Anpal e Regioni sul ruolo dei #navigator. Faranno assistenza tecnica nei… -