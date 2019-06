MotoGp – Frattura ad una vertebra per Jorge Lorenzo | salta Assen e non solo | ecco i tempi

sportfair

(Di venerdì 28 giugno 2019)giudicato ‘non idoneo a correre’ ad. I primi test medici hanno evidenziato ladella sesta: il pilota spagnolo costretto are diverse gare Arrivano brutte notizie dall’Olanda: il weekend olandese diè già concluso. Dopo la rovinosa caduta nelle FP1, per la quale è stato ricoverato in ospedale, il pilota della Honda non ha preso parte alle FP2 per ulteriori accertamenti medici. I test effettuati in ospedale hanno evidenziato unaalla sesta, per la quale è stato giudicato ‘non idoneo a correre’.non scenderà dunque in pista ade non: idi recupero appaiono abbastanza lunghi e il maiorchino potrebbere diverse gare. Il direttore medico della, dottor Angel Charte, ha fatto chiarezza sulle condizioni di salute di: “gli ...

