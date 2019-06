Inter | effetto Conte e mercato | abbonamenti tutti esauriti a giugno

Inter - effetto Conte : la campagna abbonamenti 2019-2020 è già sold out! : L’arrivo di Antonio Conte, un mercato importante e tanta fiducia nel futuro dell’Inter hanno generato grande entusiasmo fra i tifosi: la campagna abbonamenti 2019-2020 è giù sold out “Un successo straordinario”, la descrizione perfetta che la stessa Inter dà, con una punta di stupore, della campagna abbonamenti per la stagione 2019-2020, già sold out! In poche ore tutti i posti disponibili sono stati occupati al ...

