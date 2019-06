(Di venerdì 28 giugno 2019) Gessica Berti, titolare di un Growdi Budrio, ha denunciato il ministro dell'Internoperdopo le sue frasi sui negozi che vendono derivati dalla. "Nondegli spiantati o degli spacciatori,degli imprenditori. Io sono una mamma, ho due lauree, ho vissuto e lavorato all’estero e sono tornata in Italia perché credo in questo mercato e credo nel mio paese. Non vorrei dovermi ricredere", ha spiegato a Fanpage.it.