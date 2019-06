Gianluca Di Marzio | Svelato il mistero della fasciatura di Allan

Gianluca Di Marzio : «È in corso un incontro tra la Roma e Diawara» : Su Twitter il giornalista Gianluca Di Marzio annuncia che è in corso in questi minuti un incontro tra il ds della Roma Petrachi e l’entourage di Amadou Diawara per trovare un accordo per il passaggio alla Roma, che farebbe parte dell’affare Manolas Secondo il giornalista si potrebbe chiudere con un ingaggio sui 2/2,2 milioni milioni di euro netti a stagione più bonus per i prossimi cinque anni. #Calciomercato | #Roma, incontro con ...

Gianluca Di Marzio : 'De Ligt sarebbe pronto a dire sì alla Juventus' : Potrebbe essere una settimana importante per la Juventus per quanto riguarda il calciomercato: dopo l'ufficializzazione e la presentazione di Maurizio Sarri, potrebbero arrivare grandi novità in merito ad acquisti e cessioni di giocatori. Per quanto riguarda le partenze, il Manchester City potrebbe chiudere l'acquisto di Joao Cancelo per 60 milioni di euro. Ma le principali trattative potrebbero riguardare gli arrivi: a breve infatti si aspetta ...

Gianluca Di Marzio : 'Demiral andrà alla Juventus per 15 milioni di euro' : In attesa di definire il prossimo tecnico bianconero (tutte le indiscrezioni portano all'arrivo a Torino di Maurizio Sarri, che però deve trovare un'intesa contrattuale con il Chelsea), la Juventus è pronta ad allestire una rosa competitiva per confermarsi in Italia e possibilmente arrivare fino in fondo in Champions League. L'esigenza principale della dirigenza bianconera riguarda sicuramente la difesa, dati il ritiro di Andrea Barzagli ed il ...

Sarri nuovo allenatore Juventus/ Gianluca Di Marzio : 'Si libera a breve dal Chelsea' : Sarri nuovo allenatore Juventus. Il Chelsea è pronto a liberarlo e ha scelto Lampard come nuovo tecnico: l'accordo dunque è ormai ad un passo.

Gianluca Di Marzio : 'Paratici ha incontrato l'agente di Alexis Sanchez' : La dirigenza della Juventus è una delle più attive in questo finale di stagione: sta infatti lavorando per individuare il nome del nuovo tecnico bianconero ma allo stesso tempo è in pieno studio per mercato dei giocatori, con Paratici spesso immortalato con procuratori e dirigenti sportivi. Come scrive il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio infatti, il direttore sportivo della Juventus ha incontrato di recente il noto agente sportivo ...