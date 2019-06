Francesco Monte L' amica di Giulia Salemi | ' Non gli interessava niente di lei'

Francesco Monte e Giulia Salemi - dure accuse dopo l'addio : 'Lui prepotente e pesante' : Tra le coppie che si sono formate nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip vi è quella composta da Francesco Monte e Giulia Salemi. I due si sono conosciuti e innamorati sotto l'occhio vigile delle telecamere all'interno della casa più spiata d'Italia e nonostante vari tentennamenti e problemi di coppia, hanno scelto di vivere la loro relazione fuori dal contesto televisivo. Una storia che tuttavia non è durata tantissimo, visto ...

Giulia Salemi - un'amica : "Francesco Monte prepotente - pesante. L'ha lasciata senza un motivo reale" : Il settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, ha raggiunto un'amica di Giulia Salemi per conoscere i reali motivi della rottura, dopo poco meno di un anno, con Francesco Monte. La ragazza, interpellata dal magazine diretto da Riccardo Signoretti, non ha mai creduto alla buona fede dell'ex tronista di 'Uomini e Donne'. Giulia Salemi: 'Francesco Monte? Penso solo a me stessa, ...

Francesco Monte calcolatore e prepotente con Giulia? Parla l’amica : Francesco Monte e Giulia Salemi news: la rivelazione bomba di un’amica Continua a far discutere la rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Rottura che, come rivelano più fonti, sarebbe dipesa dall’ex tronista di Uomini e Donne, non più interessato alla bella italo-persiana. Ora, a distanza di settimane, emergono nuovi dettagli sulla vicenda. È il […] L'articolo Francesco Monte calcolatore e prepotente con Giulia? Parla ...

Giulia Salemi - regalo inaspettato dopo Francesco Monte : “Buon inizio” : Sorpresa a Giulia Salemi: un bouquet di fiori emoziona la fashion blogger Giulia Salemi ha ricevuto un regalo stupendo dalle sue fan: un mazzo di fiori che l’hanno davvero commossa. dopo la rottura con Francesco Monte, sta ricevendo tanto affetto. Non si sarebbe mai aspettata tutto questo calore e ogni volta è una sorpresa continua! […] L'articolo Giulia Salemi, regalo inaspettato dopo Francesco Monte: “Buon inizio” ...

Gf Vip - Giulia Salemi dopo l'addio con Francesco Monte : "Ora sto pensando a me stessa" : L'italo-persiana, intervistata dal settimanale Nuovo Tv ha parlato della fine della sua storia d'amore con l'ex tronista.

Giulia Salemi dopo Francesco Monte : penso a me stessa : Giulia Salemi sta cercando di superare la delusione per la fine della storia con Francesco Monte, La Salemi come ha confessato, al settimanale ‘Nuovo Tv’, ha intenzione di riprendere in mano le redini della propria vita, circondandosi degli affetti di sempre: “penso solo a me stessa, ora. Avere momenti positivi e negativi fa parte dei social, ma i miei amici mi supportano così come la mia famiglia. La modella forse per stare meglio, dopo la ...

Giulia Salemi : "Francesco Monte? Penso solo a me stessa - ora" : Giulia Salemi, in questi giorni, sta cercando di superare la delusione per la fine della storia con Francesco Monte, iniziata, oltre un anno fa, all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. La giovane influencer, come confessato, al settimanale 'Nuovo Tv', in edicola questa settimana, ha intenzione di riprendere in mano le redini della propria vita, circondandosi degli affetti di sempre: Penso solo a me stessa, ora. Avere momenti ...

Diletta Leotta a lavoro con Giulia Salemi : Francesco Monte è lontano : Giulia Salemi insieme a Diletta Leotta a Radio 105 Giulia Salemi contro Diletta Leotta per via del presunto flirt con Francesco Monte? Niente affatto! L’ex del Grande Fratello Vip e la bionda conduttrice hanno smentito i recenti gossip posando insieme per uno scatto nella redazione di Radio 105. Dove la Leotta lavora da tempo mentre […] L'articolo Diletta Leotta a lavoro con Giulia Salemi: Francesco Monte è lontano proviene da Gossip ...

Francesco Monte e Diletta Leotta - altri dettagli sulla possibile lovestory che potrebbe infiammare il gossip estivo : Francesco Monte e Diletta Leotta altri dettagli sulla storia di gossip del momento Diletta Leotta una delle donne più belle d’Italia, seguita da tantissimi sui social è tornata single. Francesco Monte uno degli uomini più desiderati d’Italia ha lasciato la propria fidanzata ed è tornato anche lui single. Entrambi vivono per ragioni lavorative a Milano, … Continue reading Francesco Monte e Diletta Leotta, altri dettagli sulla ...

Giulia Salemi dopo Francesco Monte : “Ora penso solo a me stessa!” : Francesco Monte: Giulia Salemi pensa a se stessa dopo il loro rapporto dopo una storia d’amore importante ci vuole tempo prima che si possa tornare ad amare di nuovo. E’ il caso di Giulia Salemi che dopo la storia con Francesco Monte ora vuole solo pensare a se stessa. L’ha confidato in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv: “penso solo a me stessa, ora. Avere momenti positivi e negativi fa parte dei ...

Diletta Leotta e Francesco Monte stanno insieme? La madre della conduttrice smentisce : “Tutto inventato - lei non si sognerebbe mai” : Diletta Leotta e Francesco Monte stanno insieme? Il gossip, nato qualche settimana fa per via dei quelli che gli utenti social avevano considerato “indizi” (la voce di un uomo in un video di lei che sembrava quella di Monte, per esempio), è stato smentito. Da chi? Dalla madre della stessa Diletta: “Tutto inventato, non si sognerebbe mai. Non credete a queste persone inutili che inventano storie inesistenti solo per passare il ...

Diletta Leotta e Francesco Monte stanno insieme? La replica della madre di lei : Scende in campo direttamente la madre della conduttrice sportiva per dire la sua sul gossip dell'estate

Giulia Salemi e Francesco Monte - parla Fariba : “Lui non la cerca!” : Francesco Monte e Giulia Salemi: Fariba Tehrani chiarisce il loro rapporto Certi amori nascono, fanno dei giri immensi, e poi finiscono in un mare di lacrime. E’ il caso di Francesco Monte e Giulia Salemi che si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, si sono piaciuti e hanno deciso di viversi lontano dalle telecamere una volta usciti. Il loro sembrava un amore da favola tanto che alcuni fan sfegatati hanno ...

La madre di Diletta Leotta smentisce le voci di un flirt tra sua figlia e Francesco Monte : "Tutto inventato! Non vale la pena parlarne" : Da giorni rimbalzano voci su un possibile colpo di fulmine tra Diletta Leotta e Francesco Monte. Tutto è partito da Dagospia che lancia l'indiscrezione secondo cui la storia con il dirigente di Sky Matteo Mammì sarebbe giunta al capolinea.In più lo stesso sito sostiene che i rumors del flirt con l'ex tronista ed ex gieffino avrebbero trovato riscontro in un video postato dalla giornalista dove lei saluta un ragazzo mentre in sottofondo si ...