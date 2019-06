Ciclismo su pista | European Games 2019 | Liam Bertazzo quinto nella Points Race | Miriam

Ciclismo su pista - European Games 2019 : splendido argento per Martina Fidanza - seconda nello Scratch alle spalle di Kristen Wild : Prosegue con un’altra medaglia italiana la seconda giornata del programma del Ciclismo su pista agli European Games 2019 di Minsk (Bielorussia). Dopo il successo del quartetto femminile ed il secondo posto degli azzurri nell’inseguimento a squadre, Martina Fidanza conquista uno splendido argento nello Scratch confermandosi una delle atlete più promettenti del panorama internazionale. La 19enne bergamasca si presentava al via con ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : la Russia beffa il quartetto azzurro. Medaglia d’argento nell’inseguimento a squadre maschile : Dopo la Medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre femminile, il quartetto azzurro maschile ha cercato in ogni modo di inseguire il medesimo sogno, ma si sono dovuti arrendere davanti alla superiorità della Nazionale Russa. Francesco Lamon, Carloalberto Giordani, Davide Plebani e Liam Bertazzo sono quindi Medaglia d’argento nella prova dell’inseguimento a squadre di Ciclismo su pista agli European Games di Minsk ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : quartetto d’oro! L’Italia trionfa nell’inseguimento a squadre femminile - battuta la Gran Bretagna : Il quartetto azzurro femminile si tinge d’oro agli European Games di Minsk (Bielorussia). L’Italia si impone nell’inseguimento a squadre femminile del Ciclismo su pista, confermandosi come una delle nazioni di riferimento in questa specialità olimpica. Una Grandissima prestazione per Martina Alzini, Elisa Balsamo, Marta Cavalli e Letizia Paternoster, che volano nel velodromo della Minsk Arena e salgono sul gradino più alto del podio al termine ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : oro e argento nello skeet! Finale per Canfora nella boxe e gli inseguimenti azzurri nel Ciclismo su pista! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi – Il medagliere degli European Games 15.38 BEACH SOCCER – 5-4 per la Bielorussia sulla Russia nel corso del terzo periodo della seconda semiFinale per il 5°-8° posto 15.34 boxe – Tra poco la seconda semiFinale tra il russo Agrba e l’ucraino Barabanov, quindi sarà la volta di Simone Fiori negli 81 kg per la conquista della ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : l’Italia si gioca l’oro nell’inseguimento a squadre - uomini e donne in finale per il titolo : Dopo il primo e il secondo miglior tempo in qualifica, le donne e gli uomini della Nazionale Italiana impegnati nell’inseguimento a squadre, si giocheranno entrambi la medaglia d’oro agli European Games 2019 di Minsk (Bielorussia). Partite con i favori dei pronostici, le ragazze hanno fatto segnare il secondo miglior tempo nel primo turno; stessa sorte per i ragazzi. Stasera, intorno alle 17.25, ci sarà la finale ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : oro e argento nello skeet! Finale per Assunta Canfora nella boxe e per gli inseguimenti azzurri nel Ciclismo su pista! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi – Il medagliere degli European Games 14.42 boxe – Successo dello spagnolo Gabriel Escobar che raggiunge la Finale dei 52 kg maschile, medaglia di bronzo per Manuel Cappai. 14.37 boxe – Decisamente più convincente la prestazione di Escobar nella seconda ripresa, serve una reazione da parte di Cappai per conquistare l’accesso ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : dominio Italia nello skeet - finale per l’oro tutta azzurra! Ciclismo su pista e boxe per sognare! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli Italiani in gara oggi – Il medagliere degli European Games 11.57 TIRO A VOLO – Stabilendo il record europeo delle qualificazioni con 146 piattelli centrati su 150 Chiara Cainero e Gabriele Rossetti si sono qualificati per la finale per l’oro dove troveranno in una sfida tutta azzurra Diana Bacosi e Riccardo Filippelli! 11.55 BADMINTON – Nel secondo ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 28 giugno. Italia subito bene nello skeet misto. Semifinali nella boxe - grandi chance nel Ciclismo su pista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli Italiani in gara oggi – Il medagliere degli European Games 9.02 TIRO A VOLO – Bacosi/Filippelli restano in testa anche dopo il secondo gruppo con 49/50. Alle loro spalle un terzetto con Cainero/Rossetti, i cechi Skalicka/Nydrle e i francesi Anastassiou/Terras con 48/50. Crollati i russi Shakirova/Zemlin che hanno commesso 4 errori negli ultimi 12 piattelli e ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 28 giugno. Italia da oro nello skeet misto. Semifinali nella boxe - grandi chance nel Ciclismo su pista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli Italiani in gara oggi – Il medagliere degli European Games Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Games 2019, terzultima giornata di gare a Minsk (Bielorussia) dove si sta disputando questa competizione multisportiva. L’Italia si gioca delle carte importantissime per confermarsi nelle posizioni nobili del medagliere. Attenzione soprattutto ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : Italia a caccia dell’oro negli inseguimenti a squadre. Martina Fidanza ci prova nello scratch : Seconda giornata di gare per quanto riguarda il Ciclismo su pista agli European Games di Minsk (Bielorussia). Cinque titoli in palio oggi, con l’Italia che si giocherà alcune tra le migliori carte da medaglia di questa rassegna multisport. Andiamo quindi a scoprire cosa ci attende al velodromo di Minsk Arena. Si svolgeranno i primi turni e le finali degli inseguimenti a squadre, con gli azzurri che andranno a caccia dell’oro in entrambe le gare. ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : nessuna gioia italiana tra corsa a punti femminile - scratch maschile e velocità a squadre : Non ci si aspettava molto da queste prove, e così è stato. Con la giornata di oggi si è aperta la rassegna su pista degli European Games 2019 a Minsk, in Bielorussia; dove sono impegnati anche gli atleti e le atlete della Nazionale italiana. Mentre i nostri azzurri non si sono fatti sorprendere nella prova dell’inseguimento a squadre, in compenso, ma come da pronostico, non hanno esaltato tra la prova a punti femminile, scratch maschile e ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : quartetto maschile secondo dopo le qualifiche dell’inseguimento a squadre : Iniziato il percorso del Ciclismo su pista agli European Games in quel di Minsk. Oggi in scena, come di consueto nella prima giornata, le qualifiche per l’inseguimento a squadre. dopo il dominio del trenino italiano al femminile, è toccato agli uomini. Davanti a tutti si sono piazzati i russi che hanno messo in scena una prova davvero devastante: tempone in 3:55.201 per loro che saranno i grandi favoriti per la medaglia d’oro. ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : miglior tempo in qualificazione per il quartetto azzurro nell’inseguimento femminile : Comincia nel miglior modo possibile il programma del Ciclismo su pista agli European Games 2019 di Minsk (Bielorussia). Dopo la conclusione del programma su strada, la rassegna continentale si è spostata all’interno del velodromo della Minsk Arena e nella prima gara della giornata il quartetto femminile dell’inseguimento a squadre ha vinto la qualificazione dimostrandosi la formazione da battere. Il Commissario Tecnico Dino Salvoldi ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : trionfa Nespoli - l’Italia vola nel medagliere! E ora skeet e Ciclismo su pista per il colpaccio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 15.19 TIRO A VOLO – Tra poco la finale dello skeet femminile con Diana Bacosi e Chiara Cainero favorite per la medaglia d’oro. 15.12 ciclismo SU pista – Il quartetto femminile azzurro ha dominato la qualificazione della prova ad inseguimento 15.06 CANOA – Al ...