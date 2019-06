Ceviche | la ricetta originale del Perù e quattro varianti

gqitalia

(Di venerdì 28 giugno 2019) Il, piatto nazionale peruviano, negli ultimi anni ha conquistato anche l'Occidente grazie alle note fresche di pesce crudo e bianco marinato in succo di lime, cipolla, peperoncino (sempre), sale e pepe. L'importante ovviamente è utilizzare pesce freschissimo (non a caso la parola «» deriva dal quechua «siwichi», che significa «pesce fresco» o «tenero»). Come accade in tutte le tradizioni culinarie, ognuno ha una suasegreta, il che rende ilsoggetto a interpretazioni pressoché infinite: di base si utilizza il pesce persico, ma vanno bene anche gli altri pesci o i crostacei in varie combinazioni, a cui si può aggiungere la frutta - in particolare l'avocado o il mango - per ottenere un piatto ancora più saporito e completo dal punto di vista nutrizionale. Sano, dietetico, fresco, il ...

