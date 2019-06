Autoscontro Salvini riprende Di Maio | Su Autostrade sbaglia | attenti a dare

huffingtonpost

(Di venerdì 28 giugno 2019) Matteopubblicamente Luigi Di, invitandolo alla cautela nelle sue dichiarazioni contro aziende che assicurano migliaia di posti di lavoro. Il riferimento è alla polemica con, società del gruppo Atlantia che fa capo alla famiglia Benetton, ma anche allo scontro in atto con Arcelor Mittal, che ha investito sul post-Ilva a Taranto e ora minaccia di lasciare a settembre.In un’intervista alla Stampa, il vice premier leghista lancia una stoccata all’alleato di governo nel giorno in cui viene giù quel che resta del Ponte Morandi di Genova, casus belli dello scontro fra Luigi Die la società:“Stiamo parlando di una società che dà migliaia di posti di lavoro, è quotata in Borsa e fattura decine di miliardi di euro. Prima digiudizi sommari, quando ci sono di mezzo posti di ...

