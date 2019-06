Veleni Lega-M5s sulla revoca per Autostrade

Ponte Morandi - Veleni in aula. I legali di Autostrade : "Pm come i nazisti" : I famigliari delle vittime indignati : "Quegli avvocati strafottenti non hanno rispetto, ridono e scherzano come al bar".

Caso Siri : Veleni - sospetti e propaganda fra Lega e M5s. Anche Giorgetti invoca un chiarimento : "Serve un chiarimento, se no diventa estenuante". È Giancarlo Giorgetti a gridare su pubblica piazza che il re è nudo, tirando però in ballo vecchie formule di "tagliandi" ai governi che non sono sempre state latrici di svolte positive. Non è il primo, in effetti, perché già qualche settimana fa Luigi Di Maio aveva invocato una verifica complessiva di obiettivi e contratto che non è mai ...