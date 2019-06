Sul pregiudizio

huffingtonpost

(Di giovedì 27 giugno 2019) Uno dei più grandi privilegi della mia vita è stato conoscere Primo Levi. Lo incontrai in occasione di un documentario che realizzai sulla cultura ebraica americana, e gli chiesi di intervistarlo come guida, insieme a Claudio Magris, all’interno di un mondo del quale ero innamorato, ma che conoscevo solo in superficie. Lo intervistai nella sua casa di Torino, e mi colpì per l’estrema gentilezza e l’attenzione piena di rispetto che aveva per un ragazzo di venticinque anni che si imbarcava in un progetto decisamente al di sopra delle sue possibilità. È stato uno degli incontri che mi ha cambiato la vita, non solo per la lucida profondità con cui mi ha parlato di quel mondo e del suo popolo, ma per quello che mi disse sul finire dell’intervista. “Che consiglio darebbe,” gli chiesi “a un non ebreo che ...

