LIVE Norvegia-Inghilterra 0-3 calcio femminile | Mondiali 2019 in DIRETTA | con i gol di

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del match – Come vedere la partita: orario, streaming e tv 90’+4 Laprova ancora ad accorciare le distanze rendendo meno pesante il passivo. 90’+3 Stanway controlla con un braccio al momento di battere verso la porta. L’arbitro ravvisa la scorrettezza e fischia fallo. 90’+2 Corner per l’. 90′ C’è l’entità del recupero: è di 5 minuti. 88′ Esce Nikita Parris nell’, per lasciare spazio a Daly. Finiti i cambi anche in casa. 87′ Ribaltamento di fronte: cross e controcross delle esterne norvegesi. Il pallone attraversa l’area di rigore in due circostanze, sino a quando Bardsley non interviene per fare sua la sfera. 87′ Ennesima azione tambureggiante di Bronze, che per poco non riesce a presentarsi ...

zazoomnews : LIVE Norvegia 0-1 Inghilterra calcio femminile Mondiali 2019 in DIRETTA: Scott sblocca subito la contesa -… - zazoomnews : LIVE Norvegia-Inghilterra 0-3 calcio femminile Mondiali 2019 in DIRETTA: il gol di Bronze ipoteca le semifinali per… - zazoomblog : LIVE Norvegia-Inghilterra 0-2 calcio femminile Mondiali 2019 in DIRETTA: Scott e White mandano l’Inghilterra al rip… -