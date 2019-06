ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 giugno 2019) “Il vostro governo e lasono due mondi paralleli destinati a non incontrarsi. Noi pensiamo che siate incapaci e i numeri parlano per voi”. Cosi’ il senatore del Pd ed ex presidente del Consiglio Matteo, ha attaccato la maggioranza durante la discussione sulla fiducia sul decretonell’del Senato. E ha aggiunto, con sarcasmo: “Un tempo era tutto un ‘governo non eletto’, oggi si chiama ‘avvocato del popolo’, un tempo era tutto ‘un inciucio’, ora si chiama contratto di governo, e l’avreste fatto per non litigare. Invece rispetto a voi, ‘Beautiful’ e’ il paradiso terrestre”. E ancora: “Qui un tempo era tutto ‘onesta’, onesta’!’. Ora sono 49 milioni“, (riferendosi ai soldi che la Lega dovrebbe restituire, secondo le inchieste ...

Cascavel47 : Dl crescita, applausi e contestazioni per l’intervento in aula di Renzi: “Italia pagherà cialtronaggine M5s-Lega”… -