Addio Loredana Simioli | è morta la Mariarca di Telegaribaldi

(Di giovedì 27 giugno 2019) Si è spenta al termine di una lunga malattia l’attrice napoletata, classe 1978. “Sono profondamente addolorato dalla scomparsa dell’attrice. Se ne va un’amica e una grande artista che con dignità e determinazione ha lottato fino all’ultimo giorno contro il cancro. Per me non è stata solo la sorella del mio fraterno amico Giannima una bravissima artista che ha rappresentato un riferimento sotto il profilo della forza e della voglia di vivere. Il suo modo dignitoso di affrontare la malattia ha rappresentato un grande esempio. Di lei ci resteranno i ricordi e le sue interpretazioni che l’hanno affermata tra le migliori attrici napoletane degli ultimi anni”. Lo afferma il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. Anche l’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, Nino ...

