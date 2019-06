Volley | CEV Cup 2019-2020 | sorteggiati i 16esimi di finale Modena contro l’Olympiacos

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) In Lussemburgo si sono svolti i sorteggi per i sedicesimi didella CEV Cupdi, il secondo torneo continentale per importanza.è la formazione italiana impegnata nella competizione maschile e non è stata molto fortunata visto che incomincerà la propria avventurail sempre ostico Olympiacos Pireo, compagine greca che quest’anno ha perso la semiTrento, poi capace di alzare al cielo la Coppa. Sulla carta i Canarini sono comunque i grandi favoriti della vigilia insieme allo Zenit San Pietroburgo. Nella manifestazione femminile, invece, sono impegnate due squadre italiane: Monza, quest’anno capace di conquistare la Challenge Cup, esordiràle non irresistibili ucraine dell’Orbita ZNU Zodush Zaporizhzhya mentre Busto Arsizio, che dovrà difendere il trofeo, incrocerà una formazione eliminata nei playoff di Champions ...

