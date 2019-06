Trovato morto il ragazzino di 15 anni scomparso in mare su un materassino

Lo YouTuber Desmond "Etika" Amofah è stato Trovato morto ad appena 29 anni : Termina purtroppo in tragedia la storia di Desmond Amofah, un ragazzo di 29 anni conosciuto per il proprio lavoro su YouTube con il nickname di Etika. La polizia di New York ha infatti confermato di aver ritrovato il 29enne, purtroppo deceduto ad alcuni giorni da una scomparsa che aveva attirato l'attenzione e alimentato la preoccupazione di molti.Come riportato da VG247.com, e da altri portali, Amofah era considerato ufficialmente scomparso dal ...

L' hanno Trovato morto! Si allontana dalla casa di riposo e lo ritrovano dopo 16 giorni dirupo : Macabro ritrovamento nel tardo pomeriggio di martedì 25 giugno nel Torinese. Il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in un corso d'acqua, sul fondo di un dirupo a Piazzo, una frazione di Lauriano (Torino). Secondo quanto riportano i quotidiani locali, l’uomo che ha perso la vita si chiamava Roberto Benedusi ed era un sessantasettenne di Chivasso. Da giorni nessuno aveva sue notizie: a quanto emerso, infatti, ...

Etika - è morto lo youtuber 29enne : il suo corpo senza vita riTrovato giorni dopo la sua scomparsa : È morto lo youtuber Desmond Amofah, celebre con il nome di “Etika“: aveva 29 anni ed era famoso tra gli appassionati di videogiochi soprattutto per alcuni video reaction legati al mondo Nintendo. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato dalla polizia di New York che da diversi giorni lo stava cercando perché il giovane aveva fatto perdere le sue tracce. Nessuno aveva infatti sue notizie dal 19 giugno, quando aveva caricato e poi ...

Moose - il cane che ha vegliato il padrone morto ha Trovato una nuova famiglia : Servissero mai ulteriori prove della sensibilità e della fedeltà dei cani, questa immagine sarebbe da mettere in cima alla lista. È un cane seduto vicino a un letto di ospedale. È un letto vuoto dove era stato ricoverato il suo proprietario che è morto. Probabilmente se ne sente ancora l’odore e torna nel punto in cui ha lasciato per l’ultima volta il suo «papà». Moose, un incrocio di Labrador di tre anni, è il nome del cane che, per giorni, è ...

Pistoia - 38enne va in ospedale a far visita alla moglie e al figlio : Trovato morto dopo ore : Era andato all'ospedale San Jacopo di Pistoia dove si trovano ricoverati il figlio con la moglie, ma ha avuto un malore ed è morto accasciato su una sedia in un'ala secondaria della struttura. Solo dopo ore il giovane padre, un 38enne di origine calabrese, è stato ritrovato. Per lui, ormai, non c’era più nulla da fare.

Maltempo - 65enne riTrovato morto lungo un fiume vicino a Torino. A Milano il Seveso esonda e allaga parte della città : Forti piogge e grandinate hanno colpito il Nord Italia, in particolar modo Piemonte e Lombardia, dove è scattata l’allerta per esondazioni e rischio frane. Nel Comune di Villarfocchiardo, in provincia di Torino, un 65enne disperso nei boschi a monte della frazione Vignassa è stato ritrovato morto lungo il torrente a monte della borgata, in una zona interessata nelle scorse ore da forti temporali. A Milano, invece, il fiume Seveso ha ...

Maltempo - tragedia a Torino : Trovato morto l’uomo disperso a Villarfocchiardo : Un’unità cinofila da ricerca in superficie del Soccorso alpino e speleologico piemontese ha ritrovato il corpo senza vita dell’uomo disperso dalla giornata di ieri nei boschi a monte della frazione Vignassa, comune di Villarfocchiardo (Torino). Il cane a cui era stata affidata l’area lungo il torrente a monte della borgata ha segnalato il ritrovamento e dopo poco tempo è giunto sul posto il suo conduttore. Il 65enne, residente ...

Torino - 80enne Trovato morto in casa : il corpo divorato dai suoi cani : L'uomo, affetto da cardiopatia, viveva da anni da solo nella sua casa nella Val di Chy. Con lui 11 cani che, probabilmente spinti dalla fame, hanno fatto scempio del suo corpo senza vita Federico Garau ? Luoghi: Torino

Porto Cesareo - 20enne Trovato morto : potrebbe essere stato ucciso - s'indaga : Stanno proseguendo serrate le indagini dei carabinieri della compagnia di Campi Salentina, nel leccese, riguardo a quanto successo stamattina in un maneggio di Porto Cesareo, nota località turistica della costa ionica salentina, dove un ragazzo di 20 anni è stato trovato senza vita. La vittima presentava una ferita alla tempia provocata da un'arma da fuoco, ovvero un fucile. In un primo momento si è ipotizzato che l'uomo avrebbe compiuto un ...