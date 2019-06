Superbike | Alvaro Bautista | “SBK o MotoGP | voglio comunque rimanere in Ducati”

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Anche se il fine settimana di Misano non ha portato grandi sorrisi ad, dato che il suo vantaggio in classifica si è ridotto a sole 16 lunghezze sul rivale diretto Jonathan Rea, si è trattato della occasione giusta per parlare del suo futuro che, a quanto pare, si tingerà ancora di rosso Ducati, in qualunque modo. “Non so correrò innella stagione 2020, ma di sicuro sarò con il team di Borgo Panigale” spiega il pilota spagnolo al sito Marca.com. “Oggettivamente non penso che sarà semplice arrivare ad una GP20 nel Motomondiale – prosegue – dato che Danilo Petrucci e Jack Miller stanno facendo bene e saranno confermati, per cui con molta probabilità sarò di nuovo impegnato nel campionato”. Il leader della classifica generale, che ha già conquistato 14 vittorie in questa prima parte dell’annata, punta con ...

