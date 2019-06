Scuola secondaria di I e II grado | oltre 47mila posti | distribuzioni per provincia e cdc

Concorso Scuola secondaria 2019 - tutte le informazioni per partecipare. Nuove possibilità per docenti tre anni servizio : Cresce l’attesa per il Concorso Scuola Secondaria 2019, che vedrà l’assunzione di decine di migliaia di docenti a partire dal settembre 2020. Secondo le ultime affermazioni del Ministro Bussetti, il bando uscirà dal mese di luglio e i posti disponibili saranno 48.536, di cui 8.491 sul sostegno. Tutti gli aggiornamenti sui Concorsi Scuola Concorso Scuola Secondaria 2019: cosa prevede Il Concorso Scuola Secondaria 2019 si svolgerà ...

Chiarezza sul ruolo degli insegnanti religione cattolica agli esami finali della Scuola secondaria : Alla vigilia del primo giorno di esami conclusivi del primo ciclo la questione della partecipazione degli insegnanti di religione cattolica torna di estrema attualità. Sono diverse le associazioni a chiedere Chiarezza in un comunicato stampa emanato da scuola e Costituzione. Il comunicato Gli esami conclusivi del primo ciclo iniziano domani 11 giugno e si ripropone la questione del ruolo degli insegnanti di r.c. introdotta dal Dlvo ...

Assunzioni Scuola 2019/20 infanzia - primaria e secondaria : graduatorie e percentuali : L’incontro al Miur sulle Assunzioni scuola per l’a.s. 2019/20 e sullo stato delle graduatorie da cui attingere si è svolto ieri: vediamo da dove i docenti saranno immessi in ruolo e quale percentuale spetta ad ogni graduatoria. Immissioni in ruolo scuola infanzia e primaria Le graduatorie da cui si attingerà per le Assunzioni nella scuola dell’infanzia e primaria per l’a.s. 2019/20 sono: graduatorie ad ...

Come diventare insegnante di Scuola secondaria di I e II grado - una guida completa e aggiornata : La normativa scolastica in Italia è molto severa e in continuo aggiornamento. E’ difficile comprendere Come diventare insegnante e soprattutto riuscire ad ottenere una cattedra per coloro che già lavorano Come supplenti, visti i requisiti richiesti ad ogni nuovo decreto. Questo articolo intende essere una guida pratica e dettagliata per aspiranti docenti. In arrivo il Concorso Scuola, tutte le informazioni Come diventare insegnante: ...

Concorso Scuola : in arrivo il bando per la primaria - via libera al Pas per la secondaria : Soltanto la scorsa settimana i sindacati legati al mondo scolastico avevano inoltrato al Ministro dell'Istruzione una proposta riguardo alla formazione ed al reclutamento degli insegnanti con tre anni di servizio (36 mesi). Ebbene il Ministro Bussetti ha risposto positivamente e ha deciso - dunque - di concedere il lascia passare per il Pas, e cioè il percorso abilitante straordinario riservato ai docenti con tre annualità di lavoro. Tale ...

Concorso Scuola secondaria 2019 : procedure - prove e possibili candidati : I posti in palio per il Concorso per la scuola secondaria sono 48.536 in totale, tra primo e secondo grado. Si è in attesa di conoscere la suddivisione per regione. Le previsioni parlano di una possibile platea di 150mila candidati. Dei requisiti di accesso ne abbiamo già parlato in un articolo precendente. Concorso scuola secondaria 2019: quante procedure e prove? Ogni candidato al Concorso per la scuola secondaria, potrà partecipare al ...

Scuola - stipendi maestri laureati inferiori a quelli dei colleghi della secondaria : Uno studio effettuato dall’Anief ha evidenziato la discriminazione stipendiale tra gli insegnanti laureati che svolgono attività di insegnamento nella Scuola del primo ciclo e i colleghi, anch’essi laureati, del secondo ciclo. stipendi laureati del primo ciclo inferiori ai colleghi della secondaria Eppure le ore di lezione settimanali svolte da un docente della Scuola primaria e dell’infanzia sono superiori a quelle del secondo ...

Concorso docenti Scuola secondaria : ecco dove e come conseguire i 24 cfu : La legge di bilancio ha modificato il Concorso docenti operando una distinzione tra chi detiene un servizio di almeno 36 mesi e chi invece può vantare soltanto qualche mese di supplenza o soltanto la laurea. Il Ministero ha già inoltrato la richiesta al MEF per ottenere l’autorizzazione al numero dei posti da mettere a bando. In un altro nostro articolo avevamo specificato quali sono i requisiti necessari per i neolaureati. I ...

Concorso docenti di Scuola secondaria rivolto ai neolaureati : Sta per partire il Concorso ordinario rivolto ai docenti di scuola secondaria del I e II grado rivolto ai soggetti che vogliono lavorare nella scuola a tempo indeterminato. neolaureati e supplenti alle prime esperienze avranno dunque la loro opportunità per essere assunti dal Miur in pianta stabile. Il MEF ha già ricevuto la richiesta per poter mettere a bando 48.536 posti, di cui 8.491 sul sostegno. Molti di questi saranno riservati ai neo ...

Concorso riservato - fase transitoria Scuola secondaria : FAQ reclutamenti riservati : L’Avvocato risponde: legittimità reclutamenti riservati da Concorso riservato – Alla luce del comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Corte Costituzionale (cortecostituzionale.it) rendiamo note le prime analisi dello studio legale, con la precisazione che, ai fini di una disamina esaustiva, sarà necessario attendere il deposito della Sentenza (con le specifiche motivazioni). Concorso riservato, fase transitoria scuola ...

Concorso Scuola secondaria 2019 - a luglio il bando : tutte le informazioni per partecipare : Cresce l’attesa per il Concorso Scuola Secondaria 2019, che vedrà l’assunzione di decine di migliaia di docenti a partire dal settembre 2020. Secondo le ultime affermazioni del Ministro Bussetti, il bando uscirà dal mese di luglio e i posti disponibili saranno 48.536, di cui 8.491 sul sostegno. Tutti gli aggiornamenti sui Concorsi Scuola Concorso Scuola Secondaria 2019: cosa prevede Il Concorso Scuola Secondaria 2019 si svolgerà ...

Concorso Scuola secondaria e PAS - i dubbi dopo l’incontro al Miur : Nella giornata di ieri, si è svolto il primo degli incontri tra Miur e sindacati, per trattare il tema e le soluzioni dedicate al precariato della scuola: sono incluse le prossime disposizioni per il Concorso scuola e i PAS. L’intesa firmata il 24 aprile scorso, prevede per i precari con almeno 36 mesi di servizio delle modalità agevolate e semplificate per l’immissione in ruolo. Inoltre, è prevista una fase transitoria con percorsi ...

Invalsi 2019 - prove matematica/ Miur - oggi test per Scuola primaria e secondaria : Invalsi 2019, oggi le prove matematica per scuola primaria e secondaria. Miur, le modalità di svolgimento del test e le ultime notizie.