quotidianodiragusa

(Di mercoledì 26 giugno 2019)divicino ad pozzo dell’ENI e probabile inquinamento falde del fiume Irminio:

quotidianodirg : Ragusa, sversamento di idrocarburi: esposto in procura di Legambiente - CorriereRagusa : Esposto di Legambiente alla procura di Ragusa sullo sversamento di idrocarburi nel torrente - Ragusa - Corriere di… - blogsicilia : Sversamento di idrocarburi in un fiume del Ragusano, ambientalisti in Procura - -