Nickelodeon SlimeFest 2019 | gli appuntamenti in tv

(Di mercoledì 26 giugno 2019)arriva in tv. Dopo il successo del live a Mirabilandia,e MTV sono pronti a trasmettere l’eventoOrmai è un appuntamento fisso quello del. Anche per l’edizione, svoltosi sabato 15 giugno, la location scelta a far da cornice all’evento è stato il parco divertimenti di Mirabilandia.Oggi, mercoledì 26 giugno alle ore 20.00 solo su(canale Sky 605) andrà in onda il super speciale televisivo da 50 minuti dedicato acon tutto il meglio del grande evento! Lo speciale sarà poi di nuovo in onda susabato 29 giugno alle 14.00 e domenica 30 giugno alle 17.00 su MTV (canale Sky 130) e alle 20.00 su(Sky canale 605).Quest’anno a guidare il parterre di ospiti è stata Federica Carta, la quale ha raccolto il testimone lasciatogli dal collega/amico Shade. ...

