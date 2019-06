NBA – Kevin Durant non esercita la player option con gli Warriors | il giocatore valuta

NBA – Kevin Durant dice addio alla Oracle Arena : “non ti dimenticherò mai” [FOTO] : Kevin Durant dice addio alla Oracle Arena con un post su Instagram: la stella degli Warriors, nell’ormai ex palazzetto di Golden State, ha vissuto 3 stagioni straordinarie I Golden State Warriors hanno detto addio alla Oracle Arena per trasferirsi nel nuovissimo Chase Center di San Francisco. Taglio netto col passato, per abbracciare un nuovo stadio, più moderno e capace di attrarre maggiori introiti. La vecchia Arena di Oakland sarà ...

Finals NBA – Infortunio Durant - clamorosa rivelazione di coach Kerr : “Kevin salterà tutta la prossima stagione” : L’head coach di Golden State ha rivelato che il giocatore americano rischia di saltare tutta la prossima stagione a causa della rottura del tendine d’Achille Una notte tremenda, una sconfitta che brucia eccome per Golden State Warriors, che deve dire addio alla possibilità di calare il tris consecutivo di anelli NBA. Credits: Instagram @Easymoneysniper Toronto chiude la serie delle Finals sul 4-2, sbancando ancora una volta la ...

NBA – L’infortunio non spaventa Knicks e Lakers : le due franchigie pronte a puntare su Kevin Durant : New York Knicks e Los Angeles Lakers pronte ad offrire ugualmente un contratto a Kevin Durant nonostante la recente rottura del tendine d’Achille La notizia arrivata nella notte di ieri è di quelle che mai avremmo voluto sentire: Kevin Durant si è rotto il tendine d’Achille. Il cestista degli Warriors ha probabilmente forzato il suo ritorno in campo in Gara-5, dopo un problema al polpaccio, finendo per peggiorare la situazione. ...

NBA - Kevin Durant conferma su Instagram : “Mi sono rotto il tendine d’Achille”. Si prevedono tempi lunghi di recupero : Si attendevano conferme circa l’infortunio di Kevin Durant, ala dei Golden State Warriors infortunatosi nel corso di gara-5 della sfida per il titolo della NBA contro Toronto. Ebbene, come annunciato da lui stesso attraverso un post su Instagram, il responso è quello che si temeva: rottura del tendine d’Achille della gamba destra. “Voglio aggiornarvi io stesso: mi sono rotto il tendine d’Achile. Mi sono operato, è andato tutto ...

NBA – Kevin Durant - ufficiale la rottura del tendine d’Achille : il messaggio social è commovente [FOTO] : rottura del tendine d’Achille per Kevin Durant. La stella dei Golden State Warriors lo rende noto con un post Instagram davvero commovente La notizia era nell’aria dal momento esatto nel quale ha lasciato la Scotiabiank Arena di Toronto zoppicando, portato fuori a braccio: Kevin Durant si è rotto il tendine d’Achille. Inutile dire come il suo percorso ai Playoff si sia concluso insieme, con grande probabilità, ...

NBA – Infortunio Kevin Durant - come cambia il suo futuro : player option - lungo stop e free agency rimandata al 2020 : L’Infortunio di Kevin Durant cambia le dinamiche del futuro NBA: player option che grava sugli Warriors e free agency rimandata a causa del lungo stop? cambia tutto in una notte. L’Infortunio di Kevin Durant è in grado di stravolgere le dinamiche future dell’NBA. Non soltanto in ottica Finals, con gli Warriors che saranno chiamati a vincere due gare senza la loro stella più luminosa, ma anche per quanto riguarda la ...

Finals NBA – Infortunio Kevin Durant - parla il gm Warriors : “recupero non affrettato - date pure la colpa a me” : Possibile rottura del tendine d’Achille per Kevin Durant: il gm degli Warriors, Bob Mayers, fa chiarezza sulle condizioni e sulle dinamiche dell’Infortunio del cestista degli Warriors Golden State si porta a casa Gara-5 ma non riesce a sorridere. La franchigia campione NBA perde Kevin Durant per Infortunio: si teme la rottura del tendine d’Achille. In conferenza stampa, il gm Bob Mayers fa luce sulle condizioni del ...

VIDEO NBA Finals 2019 - Toronto Raptors-Golden State Warriors : l’infortunio di Kevin Durant in gara-5 : Quello che nessuno si augura, a 9 minuti e 51 secondi dalla fine del secondo quarto, accade: Kevin Durant, rientrato e protagonista di una prestazione già commovente nel primo quarto, nel tentativo di partire contro Serge Ibaka, finisce a terra. L’infortunio, come confermerà più tardi il GM dei Golden State Warriors Bob Myers, non senza emozione, è molto serio: si tratta, infatti, del tendine d’Achille. Il livello della stima per ...

Finals NBA – Grave infortunio per Kevin Durant : shock sul volto di Drake - anche il rapper-avversario lo consola [VIDEO] : Kevin Durant esce per infortunio in Gara-5 delle Finals, si teme la rottura del tendine d’Achille: anche Drake, rapper-avversario, lo consola all’uscita dal campo Brutte notizie per Golden State. La serie contro Toronto si allunga a Gara-6 ma gli Warriors perdono Kevin Durant. L’ex Thunder esce dolorante dopo appena 12 minuti di gioco, non rientrando più sul parquet. L’infortunio è serio, si teme la rottura del ...

Finals NBA – Via libera dei medici per Kevin Durant - l’ala di Golden State in campo a Toronto per Gara-5 : Assente da un mese per infortunio, l’ala dei Warriors ha avuto il via libera per tornare in campo per Gara-5 delle Finals Golden State potrebbe ritrovare Kevin Durant in Gara-5 delle Finals NBA, in programma domani a Toronto. Assente da oltre un mese per infortunio, l’ala dei Warriors ha ricevuto il via libera dai medici per tornare ad allenarsi, tentando di rimettersi in forma per il match decisivo che potrebbe consegnare il ...

Finals NBA – Brutta notizia per gli Warriors : Kevin Durant salterà anche Gara-3 per infortunio : Dopo le assenze in Gara-1 e Gara-2, i Golden State Warriors dovranno fare a meno di Kevin Durant anche in Gara-3: KD ancora alle prese con il problema al polpaccio Procede lentamente il recupero dall’infortunio di Kevin Durant. Il cestista di Golden State si è infortunato in Gara-5 della semifinale di Conference contro i Rockets e non è più sceso in campo. L’ex Thunder ha saltato l’intera serie contro i Blazers, in realtà ...

NBA Finals 2019 : in gara-2 Toronto vuole il bis casalingo contro i Warriors ancora privi di Kevin Durant : A Toronto si gioca stanotte gara-2 delle finali NBA tra i Raptors e i Golden State Warriors, coi canadesi che vogliono concedere il bis dopo il trionfo di gara-1 tra le mura amiche. Toronto è stata trascinata in gara-1 dai 32 punti con un pazzesco 14 su 17 dal campo di Pascal Siakam, suo record personale in carriera, e dai 23 punti di Kawhi Leonard e i 20 di Marc Gasol, mentre Golden State ha avuto tra le sue fila uno Stephen Curry che ancora ...

Playoff NBA – Golden State Warriors - Kevin Durant non recupera : sarà out per Gara-1 delle Finals : Kevin Durant ancora alle prese con l’infortunio al polpaccio subito Durante la serie contro i Rockets: KD sarà costretto a saltare Gara-1 delle Finals NBA Dopo aver superato 4-0 i Portland Trail Blazers, i Golden State Warriors avranno qualche giorno di riposo prima delle Finals NBA. In questa finestra temporale, la franchigia bi-campione NBA in carica sperava di poter recuperare Kevin Durant, ma l’ex Thunder è ancora alle ...

Mercato NBA – Kevin Durant - non solo Knicks : la nuova pista porta a Los Angeles… sponda Clippers! : Anche i Los Angeles Clippers pronti ad inserirsi nella corsa per arrivare a Kevin Durant: la free agency estiva si preannuncia bollente È inutile girarci intorno: la free agency estiva sarà piena di talenti, ma tutti aspettano la decisione di Kevin Durant. Lasciando i Thunder per trasferirsi agli Warriors, KD ha cambiato gli equilibri della lega rendendo la franchigia della Baia praticamente imbattibile. Un suo addio, con relativa rinuncia ...