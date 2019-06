“Mentono!” Temptation | bufera su Andrea e Jessica | le cose stanno così

caffeinamagazine

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Lo ha detto per primo Filippo Bisciglia, il conduttore diIsland, che la nuova edizione del reality è iniziata col botto. E dargli torto è impossibile. Un debutto che regala ben due falò con i fidanzati e le fidanzate già scatenati.avrebbero dovuto sposarsi ma lei, presa dai dubbi, ha fatto un passo indietro. Una decisione che in tempi record ha raccontato ai tentatori: “Ho annullato il matrimonio, ho capito che forse era la cosa che non mi faceva felice. Non sono più sicura di essere innamorata di lui, non mi prende mentalmente. Mi son chiesta: ‘Ma son sicura che sono pronta a sopportare determinateper sempre?’. Non c’è dialogo. In intimità? . Lui dopo cena si isola col cellulare a me non viene voglia“. Il fidanzato, dopo appena quattro ore, si ritrova nel pinnettu ad ascoltare i suoi sfoghi ma soprattutto assiste alla vicinanza con il ...