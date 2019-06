Mantova | ragazza di 21 anni stuprata dal branco all' uscita dalla discoteca

ilgiornale

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Aurora Vigne Sul fatto c'è ancora il massimo riserbo da parte delle autorità. Laha denunciato i fatti mentre si trovava in ospedale Unadi 21ha denunciato di essere stata violentata da diversi uomini dopo aver accettato un passaggio all'di unadi. "Sono stata violentata da più uomini dopo una notte in unadelno e poi abbandonata in strada", ha spiegato la giovane ai medici dell'ospedale di Legnago (Verona) a cui si era rivolta dopo la violenza. Come riporta L'Arena, i sanitari hanno certificato lo stupro che sarebbe avvenuto la notte tra sabato e domenica scorsa. La ricostruzione dei fatti, proprio per riserbo da parte dei carabinieri del comando provinciale die dei i colleghi di Verona che stanno entrambi indagando, rimane ancora frammentaria. Presto sentiranno la. Al momento si sa che la ...

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Mantova,ragazza denuncia di essere stata vittima di stupro di gruppo #Mantova - MediasetTgcom24 : Mantova,ragazza denuncia di essere stata vittima di stupro di gruppo #Mantova -