L’attività fisica | “un vero e proprio farmaco” | tanti benefici per cuore | colesterolo e

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Sono sempre più noti idelper la salute dell’uomo, tanto che viene sempre più considerata come unfarmaco. E in un’intervista a “il Resto del Carlino”, il Dottor Vittorio Tromellini, internista e specialista in medicina dello sport e malattie dell’apparato respiratorio di Villa Verde, spiega perché. “Attualmentefisico-motoria si può considerare come unfarmaco tra l’altro a buon mercato perché può arrivare a costare quasi nulla, bastano un buon paio di scarpe comode e una maglietta. Ma in ambito di prevenzione di numerose patologie è estremamente importante.è tutto ciò che è movimento, dall’usare meno l’auto o i mezzi pubblici, dal fare le scale invece di prendere l’ascensore, andare a scuola o al lavoro a piedi o in bicicletta. È già qualcosa se si abbandona la poltrona: poi ognuno farà quel che si ...

