La vita in diretta | Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno detto sì

Lorella Cuccarini e Alberto Matano conducono La vita in Diretta 2019/2020 : Alberto Matano Rai 1 ha deciso che nella stagione tv 2019/2020 la conduzione de La Vita in Diretta sarà totalmente rivoluzionata: al posto di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, arrivano Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Due volti nuovi per lo storico contenitore pomeridiano, non certo per la rete. Del ritorno in tv di Lorella Cuccarini se n’è parlato tanto, spesso anche a sproposito a causa della simpatia per l’attuale governo, ...

Lorella Cuccarini e Alberto Matano condurranno La vita in diretta (Anteprima Blogo) : Dunque alla fine è stata scelta la coppia che prenderà le redini per i quasi 9 mesi della prossima edizione della vita in diretta che partirà a settembre su Rai1. Dopo tante discussioni, tanti step si è arrivati alla decisione finale che TvBlog è in grado di annunciarvi.Saranno Lorella Cuccarini ed Alberto Matano a condurre la prossima edizione di vita in diretta, in onda tutti i pomeriggi in diretta da Roma dopo Il Paradiso delle signore. ...

La vita in diretta - addio? Voce-bomba su Francesca Fialdini e Timperi : di nuovo insieme - ecco dove (in Rai) : Ormai è sostanzialmente ufficiale: Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, dopo una prima stagione di successo su Rai 1, lasceranno per decisione dell'azienda La vita in diretta (dove arriverà Lorella Cuccarini, ancora non è chiaro con quale controparte maschile al suo fianco). Ma il loro rapporto tel

I retroscena di Blogo : Lisa Marzoli si gode la vita in diretta estate ma resta al Tg2 : Lei è alla guida da una settimana di Vita in diretta estate, il popolare contenitore di informazione e di intrattenimento confezionato da Casimiro Lieto per la Rete 1 della Rai. Risultati più che buoni nel corso di questa prima settimana con la giornalista del Tg2 Lisa Marzoli, affiancata dall'attore Beppe Convertini, che tengono compagnia al pubblico televisivo in questi 3 mesi estivi con garbo, misura e competenza.Di lei si è parlato nei ...

Beppe Convertini a vita in Diretta Estate : “Mio padre è un angelo custode” : Beppe Convertini a La Vita in Diretta parla del padre scomparso: “È un angelo custode” Beppe Convertini nell’ultima puntata de La Vita in Diretta Estate si è lasciato andare a delle confidenze molto personali e delicate che riguardano il padre scomparso. Il nuovo volto di Rai1 durante l’ultima puntata del programma pomeridiano ha detto di credere […] L'articolo Beppe Convertini a Vita in Diretta Estate: “Mio ...

La vita in diretta estate - i conduttori funzionano ma c'è un rischio enorme : Recentemente, a seguito di quanto accaduto a Genova alcuni mesi fa, il crollo di parte del ponte Morandi, Raiuno ha dedicato una prima serata all' evento dal titolo Ballata per Genova. Tra i bravi e molti ospiti, desidero segnalare uno strepitoso Gino Paoli col berrettino che ha cantato una stupenda

La vita in diretta - Beppe Convertini : il suo rapporto con Lisa Marzoli : Beppe Convertini parla di Lisa Marzoli: “E’ una grande professionista” Lunedì scorso è andata in onda la prima puntata de La vita in diretta Estate condotta da Beppe Convertini e Lisa Marzoli. I due hanno raccolto il testimone da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini che hanno condotto la versione invernale dello storico programma di Raiuno. Intervistato dal settimanale Nuovo, Beppe Convertini ha parlato del suo rapporto con ...

