Il cardinale Burke rompe con Steve Bannon e l' Istituto Dignitatis Humanae

Il cardinale Burke sui migranti : "Limitare l'ingresso di islamici" : Giuseppe Aloisi Il cardinal Raymond Leo Burke sostiene che limitare l'accesso ai migranti musulmani sia una buona idea. Il porporato si distingue ancora La Chiesa cattolica non è una democrazia, ma non è neppure un partito totalitario. C'è una linea, ma possono emergere dei distinguo. Il cardinale Raymond Leo Burke, per esempio, non crede affatto che le porte del Vecchio continente, e magari i porti, debbano essere aperte a tutti ...