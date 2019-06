Huawei | non c' è una data per il sistema operativo Ark

Chiarimenti importanti per Huawei Mate 20 Lite : non sono in discussione EMUI 10 e Android Q : Ci sono state polemiche sui social nel corso delle ultime ore da parte dei possessori di un Huawei Mate 20 Lite. Lo smartphone, infatti, in un primo momento non era stato incluso nella lista dei prodotti destinati a ricevere l'aggiornamento con Android Q ed EMUI 10, dando un duro colpo a coloro che in questi mesi si sono portata a casa un prodotto che è stato commercializzato solo a fine 2019. Se vogliamo un'anomalia rispetto alle normali ...

Non solo Nova 5 da Huawei : ecco cinque nuovi accessori : A margine dell'evento, Huawei ha annunciato alcuni accessori con i quali gli utenti potranno esaltare le potenzialità degli smartphone e dei tablet dell'azienda

Tutta un’altra cosa il Huawei P30 Pro con aggiornamento 178 : non solo stop sfarfallio : Pronto a sbarcare sul Huawei P30 Pro c'è un nuovo aggiornamento targato EMUI 9.1 .0.178. Le prime notifiche dell'update via OTA hanno riguardato diversi paesi (Italia non compresa per il momento). Non si tratta affatto di un adeguamento da sottovalutare in quanto include alcuni fix importanti e pure miglioramenti notevoli. La prima cosa da dire per l'aggiornamento del Huawei P30 Pro è che questo aggiunge una modalità indispensabile per i ...

Non tramonta mai Huawei Mate 9 : al via l’aggiornamento B191 in Europa il 17 giugno : Sorprende ancora una volta il cosiddetto Huawei Mate 9, smartphone che sta godendo di un supporto dal punto di vista software andato forse oltre le aspettative degli stessi utenti che in questi trenta mesi hanno deciso di acquistare il device. Dopo l'ultimo bilancio condiviso sul nostro sito poco più di un mese fa in merito alla patch di aprile, infatti, oggi 17 giugno tocca concentrarsi su quella di maggio. Le notizie al momento sono ...

Da non sottovalutare la patch B266 per Huawei Mate 20 : primi avvistamenti in Europa : Sta arrivando anche in Europa il tanto atteso aggiornamento di maggio dedicato ai possessori di un Huawei Mate 20. Mi riferisco alla patch di maggio, la B266, che dà continuità a quanto abbiamo avuto modo di riscontrare con il Mate 20 Pro una settimana fa. Prima di andare avanti è giusto premettere che il pacchetto software che ha visto la luce oggi 15 giugno nel Vecchio Continente non ci consentirà di toccare con mano EMUI 9.1. Dettaglio non ...

Più veloce che mai Huawei P30 Pro con EMUI 10 : prima beta non ufficiale convincente : Sta facendo discutere moltissimo in queste il cosiddetto Huawei P30 Pro, per forza di cose il device più avanti tra quelli prodotti dal colosso cinese per quanto concerne lo sviluppo software. Oggi 15 giugno, infatti, è trapelata online la primissima beta addirittura impostata su EMUI 10 e sul sistema operativo Android Q. Nonostante si tratti di un prodotto non ufficiale, oltre che incompleto, siamo comunque al cospetto di una potenziale svolta ...

Dispositivi con sistema operativo Huawei ad ottobre - non sui Mate 30 : Il sistema operativo Huawei potrebbe essere pronto per ottobre, ma non nell'ambito dei Mate 30. Stando a quanto riportato da 'GSMArena.com', HongMeng, che a livello globale dovrebbe essere conosciuto come Ark OS, sarà pronto per il prossimo autunno, probabilmente in test a bordo di alcuni entry-level e middle-range dell'OEM, destinati al mercato cinese. Sappiamo che il sistema operativo Huawei è stato sviluppato insieme ai rappresentanti di ...

Huawei lavora a un suo sistema operativo da 7 anni. Ma non è ancora pronto : Tutto cominciò nel 2012. In una villa di Shenzhen (città dove ha sede Huawei) un ristretto gruppo di manager e tecnici, tra i quali il fondatore Ren Zhengfei, si riunì per diversi giorni" con l'obiettivo di valutare lo sviluppo di un proprio sistema operativo che facesse...

Non cambiano i piani di Huawei : primo OEM al mondo - ma non subito? : Nel Q1 2019 Huawei era riuscita ad attestarsi secondo OEM di smartphone al mondo, puntando a detronizzare il primato di Samsung entro la fine dell'anno. Dopo quanto successo per tutta la questione legata al ban USA, il produttore cinese ha deciso di rimandare i suoi piani al 2020, probabilmente per evitare di fare il passo più lungo della gamba. Come riportato da 'Huawei Central', durante un evento tecnologico tenutosi a Shangai, un alto ...

HONOR View20 - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy S10e - Huawei P30 Lite e non solo fra le migliori offerte del weekend : Il mercato degli store online è in continuo fermento e il weekend ci riserva un’altra carrellata di offerte che riguardano il panorama Android. Sono infatti cinque gli smartphone il cui street price è continuato a scendere negli ultimi giorni o è andato stabilizzandosi: HONOR View20, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10e, Huawei P30 Lite e Mate 20 Pro. […] L'articolo HONOR View20, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10e, Huawei P30 Lite e non solo ...

Garanzia Facebook - Instagram e Whatsapp su telefoni Huawei e Honor : chi non deve temere : Nella giornata di ieri, un nuovo polverone si è sollevato sulla disponibilità di Facebook, Instagram e Whatsapp su telefoni Huawei e Honor. Il nuovo caso è nato dopo le dichiarazioni del team di Facebook appunto secondo le quali le sue personali app non sarebbero state più preinstallate sui dispositivi dei due brand. Normale che la nuova posizione del social network abbia fatto scalpore ma è anche giusto chiarire la reale situazione per ...

Delusione per il Huawei Mate 20 Pro - cosa non prevede l’aggiornamento 266 : Il Huawei Mate 20 Pro è uno smartphone con i fioccchi, un top di gamma recentessimo e performante che aspetta di ricevere il meglio per la sua esperienza software con gli aggiornamenti lanciati dal produttore. Eppure l'update 266 appena segnalato in Europa non è affatto quanto in molti si sarebbero aspettati proprio in questi giorni. Come segnalato sul sito di settore Huawei Blog in Europa ha fatto la sua comparsa proprio il firmware con ...

Huawei - grana Facebook : l'app non sarà più preinstallata sui telefoni cinesi : Il boicottaggio Usa di Huawei chiama in causa anche Facebook. Il colosso di Mark Zuckerberg si adeguerà al divieto di fare affari con la società cinese, e di conseguenza tutte le sue...

Facebook non preinstallerà più le sue app sui dispositivi Huawei : (Foto: Huawei) Dopo l’inserimento di Huawei nella lista nera dei mercati negli Stati Uniti, arriva la decisione di Facebook non preinstallare le applicazioni dei proprio servizi sugli smartphone in arrivo sul territorio americano. Oltre al clamore di una decisione che, a tutti gli effetti, segue le indicazioni richieste dall’amministrazione di Donald Trump, ci sono alcuni dettagli da specificare. La decisione del colosso dei social ...