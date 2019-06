Fallout 76 | Nuclear Winter - prova

eurogamer

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Mentre ilradioattivo provocato dal lancio di 76 incedeva delicato e inesorabile sui PC e le console di tutto il mondo, Bethesda sottolineava dai palchi dell'E3 di non avere alcuna intenzione di abbandonare il progetto. Una notizia che non poteva far altro se non lasciarci sorridenti, perché dietro la mole di bug e la giusta dose di critiche fiorite attorno alla prima fatica online dei Game Studios, si nasconde pur sempre l'anima dell'intramontabile serie di.Proprio mentre eravamo impegnati fra gli stand di Los Angeles, infatti, ha esordito, add-on di76 che porta la formula della Battaglia Reale dritta al centro della zona contaminata, allegando al pacchetto una serie di gradite modifiche per migliorare l'intera esperienza legata allo shooting.Leggi altro...

