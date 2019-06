De Laurentiis | “Koulibaly-Manolas grande coppia Mai detto che James non lo voglio”

ilnapolista

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Il presidente del Napoli Aurelio Deha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell’evento della Camera dei deputati “Le grandi squadre nascono da unadifesa e direi anche uncentrocampo.e Koulibaly potrebbero essere unaacta, come ne abbiamo avute tante nel passato”. Come riporta il Corriere dello Sport, il presidente ha prima ironizzato sulla trattativa diRodriguez, parlando di “old news, nel senso che è già vecchia…”, poi chiarisce: “Nessuno ha mai negato che non vada bene per noi Rodriguez, anzi esiste un particolare rispetto tra il giocatore e Ancelotti. Ma ci sono gli agenti, la famiglia del calciatore, c’è il Real Madrid: chi vivrà vedrà. Abbiamo tante trattative e negoziazioni in ballo. Bisogna trattare però anche il mercato in uscita, abbiamo 40 giocatori, dobbiamo sistemarne ...

