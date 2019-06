Bertolini | “Il nostro è calcio del cambiamento”

ilfogliettone

(Di mercoledì 26 giugno 2019) "Quello che stanno facendo queste ragazze e' importante per tutto il movimento femminile in Italia. Abbiamo gia' fatto svoltare ildelle donne da noi, per me ile' ildel cambiamento, undiverso da quello cui siamo abituati, impregnato di valori sportivi e culturali". Milena, dopo le feste per il passaggio ai quarti, rivendica l'impresa, non soltanto sportiva, delle ragazze azzurre al mondiale. "So che i cambiamenti culturali sono lenti - continua la ct - ma queste ragazze stanno abbattendo gli ostacoli. Le mie ragazze sentono questa missione, quella di far conoscere ilfemminile agli italiani, farlo apprezzare, far vedere quanto e' bello. E per far questo stanno tirando fuori altre motivazioni. Quanto possiamo fare ancora meglio non lo so. So soltanto che, anche alla prossima, le ragazze daranno tutto quello che hanno". La ct si conferma ...

