Atletica | Coppa Europa prove multiple 2019 | i convocati dell’Italia | spicca Simone Cairoli

(Di mercoledì 26 giugno 2019) L’Italia parteciperà alla First League delladiche si disputerà a Ribeira Brava (Portogallo) il 5-6 luglio. All’evento saranno presenti otto azzurri, quattro uomini nel decathlon e quattro donne nell’eptathlon., decimo agli ultimi Europei, esordio assoluto in azzurro per Matteo Di Prima, Lorenzo Naidon, Matteo Taviani. Di seguito gli azzurriper ladiITALIAMatteo Di Prima Lorenzo Naidon Matteo Taviani Enrica Cipolloni Sveva Gerevini Laura Oberto Federica Palumbo Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: FIDAL/Colombo

