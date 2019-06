Too Old to Die Young | la serie tv di Nicolas Winding Refn è un noir moderno

ilgiornale

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Niccolò Sandroni Too Old to Die, latv del regista di Drive, è uncolorato che affascina e ripaga l’attesafa il suo ingresso nel mondo delletv con Too Old to Die, minitv disponibile su Amazon Prime Video. Too Old to Dieè qualcosa di molto strano ed al tempo stesso molto bello che sicuramente gli amanti dei lavori del regista scandinavo apprezzeranno. Le particolarità di questatv non riguardano solo la trama ma anche la struttura e la modalità con cui può essere vista. Partiamo dalla trama. Un racconto simile l’abbiamo già visto in True Detective, infatti anche in Too Old to Diec’è un “eroe” disilluso e la rappresentazione di un modo criminale e perverso. Martin è un poliziotto che fa affari con la malavita del posto, è un tipo di poche parole e anche di fronte alla morte del partner reagisce solo ...

A_Alt_ : Ho scritto su @movieplayer_it di #TooOldToDieYoung, l’ultimo magnifico delirio di @NicolasWR, e del perché sia una… - blackgrrrl : @abritishsoul per fortuna in pochi sono andati avanti a vedere Too Old To Die Young perché se mi avessero spoilerat… - Noovyis : Un nuovo post (Too Old to Die Young: perché quella di Refn è una serie irripetibile) è stato pubblicato su Playhitm… -