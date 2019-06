Temptation Island | Jessica ed Andrea Hanno Preso In Giro Tutti!

gossipnews.tv

(Di martedì 25 giugno 2019) Tra le coppie dimesse più duramente alla prova c’è quella formata daBattistello edFilomena. Sui social network tutti si sono schierati dalla parte del ragazzo. Ma alla fine la loro storia è arrivata davvero al capolinea? Ecco la verità sulla coppia che non tutti sanno!2019:ednon si sarebbero lasciati Gli spoiler dinon sono ufficiali poiché Mediaset non rilascia mai indiscrezioni su questo argomento. Ma gli influencer e gli esperti di gossip riportano sempre le informazioni che trapelano dopo la fine della trasmissione, dal momento che questa è stata interamente registrata. Deianira Marzano, che non è nuova a lanciare degli scoop prima che le trasmissioni possano farlo, ha dichiarato che è tutto andato per il meglio in quanto la coppia formata daavrebbe superato la prova ...

mecna : L’unica cosa per cui tollero l’estate è Temptation Island. - simone_paciello : Io dopo i primi 26 minuti di Temptation Island. #TemptationIsland - trash_italiano : Temptation Island, gli ascolti della prima puntata -