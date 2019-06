Sala replica a Di Maio | Il problema è il cemento? Questi chiacchierano e basta

agi

(Di martedì 25 giugno 2019) "Probabilmente la Raggi e i 5 Stelle non sentivano la città in grado di gestire l'evento e quello ci sta. Ilè come è stata dipinta laone, parlando di. Anche oggi sentivo Luigi Di, ma quale? Dinon sa nemmeno di cosa parla, si tratta di far lavorare la gente e fare ricavato. Ma, su questo sono radicale, non sono abituati a fare le cose e gestire la complessità". Così il sindaco Milano Giuseppenel corso della registrazione della puntata di Porta a Porta, condotta da Bruno Vespa, in onda questa sera su Rai1, hato alle parole di Luigi Diche su Facebook ha invitato a considerare che "Tav e Olimpiadi hanno un elemento in comune fondamentale: il solito partito delche non vede l'ora di mettere le mani sul nostro territorio. E come sempre siamo il loro grande nemico e ne andiamo ...

