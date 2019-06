Ritorna la febbre dell' oro | occhio a non scottarsi

huffingtonpost

(Di martedì 25 giugno 2019) Puntuale, ogni tanto, come adesso, si ripresenta la “’oro”. Ovvero l’idea che acquistando il metallo giallo ci si possa in breve tempo arricchire. Osservando quello che è accaduto nell’ultimo anno, l’impressione potrebbe in effetti essere questa. Dal 18 luglio del 2018 al 25 giugno 2019 il prezzo’oro è passato da 37.000 dollari al chilo a 45.700 dollari al chilo, con un aumento di quasi il 24 per cento.Ora, tuttavia, le cose sono meno semplici di quanto non si pensi. Ad esempio, è chiaro che nessuno assicura né che il prezzo continui a crescere nelle prossime settimane o mesi e quindi se un risparmiatore acquistasse ora non avrebbe alcuna certezza. Anzi, il fatto che sia cresciuto così tanto in così poco tempo dovrebbe mettere in guardia.Se poi guardiamo all’andamento’oro ...