Ora Google Drive permette di lavorare offline con PDF | documenti di office e tanti altri

La smartband di Google per monitOrare la salute potrebbe essere molto bella : Ad aprile il Google Hardware Design Studio ha realizzato un'installazione di 6.000 metri quadrati a Milano per il Salone del Mobile con un'interessante smartband L'articolo La smartband di Google per monitorare la salute potrebbe essere molto bella proviene da TuttoAndroid.

Google Earth abbraccia altri browser : Ora è disponibile per tutti quanti : Google Earth è disponibile solo per Google Chrome in quanto è stato creato utilizzando una tecnologia compatibile solo con il browser di Google. Google Earth è stato completamente riprogettato dal 2017 e ora è disponibile in tutti i principali browser web, tra cui Mozilla Firefox e il nuovo Microsoft Edge. L'articolo Google Earth abbraccia altri browser: ora è disponibile per tutti quanti proviene da TuttoAndroid.

Questo dovrebbe essere Google Pixel 4 : colOrazioni e render anche della parte frontale : Scopriamo il render di Google Pixel 4, con quelle che dovrebbero essere le colorazioni ufficiali e l'aspetto della parte frontale. L'articolo Questo dovrebbe essere Google Pixel 4: colorazioni e render anche della parte frontale proviene da TuttoAndroid.

Niente più timore dei siti web ingannevoli : Ora vi protegge Google Chrome : Google sta lanciando due nuove funzionalità in Google Chrome per proteggere gli utenti da siti web ingannevoli. L'estensione Suspicious Site Reporter migliorerà la sicurezza di Chrome offrendo agli utenti esperti un modo semplice per segnalare siti sospetti a Google Safe Browsing, la navigazione sicura di Google. L'articolo Niente più timore dei siti web ingannevoli: ora vi protegge Google Chrome proviene da TuttoAndroid.

Google Documenti e Presentazioni migliOrano con il Material Theme e altre novità : Google Documenti è una tra le ultime app di Google che sta ricevendo aggiornamenti dell'interfaccia utente con elementi tipici del Material Theme. Presentazioni Google aggiunge due nuove funzionalità che semplificano la presentazione di una presentazione dal vivo. Le nuove scorciatoie da tastiera aiutano a navigare più velocemente, mentre la "Modalità presentatore" può essere ridimensionata per ingrandire le anteprime delle diapositive e vedere ...

Google Chrome Ora è completamente personalizzabile - su desktop : ecco finalmente i veri temi : L'ultimo aggiornamento di Google Chrome Canary aggiunge quattro temi incorporati e alcune opzioni di personalizzazione per la pagina Nuova scheda. Le ultime versioni di Google Chrome Canary aggiungono un paio di flag che rendono la pagina Nuova scheda più personalizzabile e dopo averli attivati entrambi è possibile visualizzare un nuovo menu. L'articolo Google Chrome ora è completamente personalizzabile, su desktop: ecco finalmente i veri temi ...

Google Assistant Ora ricorda automaticamente dove avete parcheggiato l’auto : Basta avere la posizione abilitata sul proprio telefono e chiedere a Google Assistant di ricordare dove si è parcheggiato e questi registrerà le coordinate GPS. L'articolo Google Assistant ora ricorda automaticamente dove avete parcheggiato l’auto proviene da TuttoAndroid.

Google Opinion Rewards testa negli USA una scansione migliOrata degli scontrini : Google Opinion Rewards, l'app che premia gli utenti attraverso brevi sondaggi, introduce negli USA una nuova fuzione per la gestione degli scontrini. L'articolo Google Opinion Rewards testa negli USA una scansione migliorata degli scontrini proviene da TuttoAndroid.

Le icone colOrate del Material Theme arrivano nella Ricerca Google sul desktop : A marzo Google stava testando le icone del Material Theme per le varie categorie della Ricerca Google. Questa modifica grafica ora è ampiamente diffusa quando si visita Google.com sul desktop. nella pagina dei risultati, i nove filtri di Ricerca sono ora accompagnati dalle icone: Tutto, Notizie, Video, Mappe, Immagini, Shopping, Libri, Voli e Finanza. L'articolo Le icone colorate del Material Theme arrivano nella Ricerca Google sul desktop ...

Ora ci possono volere fino a 4 giorni per gli esiti dei rimborsi da Google Play : Google Play consente agli utenti richiedere un rimborso per acquisti effettuati su Google Play con tempi di risposta che solitamente arrivano entro 15 minuti dall'acquisto. Si tratta di una caratteristica ben accetta, tuttavia Google ora ha deciso di aumentare il margine di tempo entro il quale è possibile ricevere l'esito del rimborso fino a 4 giorni lavorativi dall'acquisto. L'articolo Ora ci possono volere fino a 4 giorni per gli esiti dei ...

Google Voice continua ad aggiornarsi e a migliOrare - con sempre nuove funzioni : Con l'ultima versione dell'applicazione Android di Google Voice tornano alcune feature rimosse dagli sviluppatori alla fine dello scorso anno. Ecco quali L'articolo Google Voice continua ad aggiornarsi e a migliorare, con sempre nuove funzioni proviene da TuttoAndroid.

Lo smartphone Android Ora può verificare l’accesso al proprio account Google su iOS : Ecco come utilizzare lo smartphone Android come verifica in due passaggi dell'accesso a Google su dispositivi iOS, come iPad e iPhone. L'articolo Lo smartphone Android ora può verificare l’accesso al proprio account Google su iOS proviene da TuttoAndroid.

Tempo di migliOramenti per le Google Pixel Buds con il nuovo aggiornamento del firmware : Le cuffie wireless Google Pixel Buds ricevono un nuovo aggiornamento del firmware che porta alcuni miglioramenti: ecco quali sono le novità della versione 2.2185.230. L'articolo Tempo di miglioramenti per le Google Pixel Buds con il nuovo aggiornamento del firmware proviene da TuttoAndroid.

Google - spam e truffe Ora arrivano attraverso Drive - Calendar e Foto : (Foto: Kaspersky) Grazie alla profonda ed estesa comunicazione tra i servizi di Google come la posta di Gmail, gli appuntamenti e gli eventi salvati su Google Calendar o ancora le immagini e video archiviati in Google Foto e i file su Google Drive, i cybercriminali hanno imparato da tempo a sfruttare questa stretta connessione per inviare spam e/o per intrufolarsi alla ricerca di dati sensibili con truffe online. Con un’inchiesta, la ...