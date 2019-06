Maxi operazione contro ‘ndrangheta in Emilia | arresti e perquisizioni

C'è stata una Maxi operazione anti pedopornografia online in Italia : Vasta operazione contro la pedopornografia online coordinata dalla procura della Repubblica e da quella per i minori di Catania: sono 51 le persone indagate per detenzione divulgazione di pornografia minorile e tra queste 30 sono minorenni. Sono state le indagini del compartimento della polizia postale di Catania, sotto la direzione del centro nazionale di contrasto di pedopornografia online del servizio polizia postale e delle comunicazioni, ad ...

Maxi operazione Ue su contrabbando di alcol - evasi 80milioni : Claudio Carollo Coinvolti 17 paesi europei. L'operazione partita da Udine ha eseguito 20 misure cautelari Una frode da 80milioni di euro sul contrabbando di 180milioni di litri di alcol in 17 paesi europei. Da Udine è partita la Maxi operazione 'Sine finibus' del comando provinciale della Guardia di Finanza che ha sgominato una banda internazionale di contrabbandieri attivi da anni in Europa. Col supporto dei finanzieri di altri 12 ...

Maxi operazione del Ros a Roma e Catania - colpo al clan Fragalà. Sequestrato pizzino con la formula di affiliazione : I carabinieri del Ros, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, hanno disarticolato l’organizzazione mafiosa nota come clan ‘Fragalà‘, operante nell’area metropolitana Romana e in particolare nei comuni di Ardea, Pomezia e Torvajanica. Il clan aveva determinato un pesante clima di intimidazione ai danni di commercianti e imprenditori locali, costretti a subire estorsioni attraverso attentati dinamitardi e minacce. È ...

Centri estetici - Maxi-operazione dei carabinieri. Chiuse 52 strutture : Il lavoro dei carabinieri del comparto Nas ha portato all'applicazione di provvedimenti di chiusura o sospensione dell'attività nei confronti di 52 Centri di medicina estetica , il cui valore ...

Maxi operazione antidroga a Oristano - sequestrati 430 chili di marijuana - Sardiniapost.it : Le perquisizioni che hanno accompagnato i 14 arresti eseguiti ieri nell'ambito della operazione Grighine coordinata dalla Compagnia dei Carabinieri di Oristano hanno portato al sequestro di oltre 430 ...

Milano - Maxi operazione della Dda : indagate 95 persone : Nella mattinata odierna la Direzione Distrettuale di Milano ha emesso 43 ordinanze cautelari. Tra gli elementi arrestati, secondo quanto dichiarato da alcune fonti, sarebbe stato coinvolto anche il consigliere comunale e candidato azzurro alle prossime elezioni europee, il segretario forzista della Regione Lombardia e Gioacchino Caianiello, politico accusato di “istigazione alla corruzione”. L’inchiesta è stata perfettamente coordinata dal ...

Antimafia : Maxi operazione tra Milano e Varese - arrestati anche politici ed imprenditori : Imponente operazione Antimafia in Lombardia, tra le province di Varese e Milano. In queste ore, la Guardia di finanza di Varese e gli uomini dell'Arma di Monza stanno eseguendo le ordinanze di custodia cautelare (per ora 43) firmate dal gip Raffaella Massacrino nell'ambito di un'importante inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale Antimafia (DDA) di Milano. Tra gli arrestati, anche nomi di spicco della politica e dell'imprenditoria come ...