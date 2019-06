LIVE Olanda-Giappone 1-1 | Mondiali calcio femminile in DIRETTA | inizia il secondo tempo

oasport

(Di martedì 25 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA53′ L’sta dominando in questa ripresa. 51′ Yamashita si stava complicando la vita, per poco Van De Donk non le ha rubato palla, sarebbe stata rete sicura! 49′ Gran destro a giro di Spitse, Yamashita si fa trovare pronta in porta. 48′di punizione ai limiti dell’area per l’, attenzione! 46′ SI RICOMINCIA! 22:02 Le squadre hanno rifatto il proprio ingresso in campo. 22:00 Il match riprender tra pochi minuti, restate con noi per scoprire chi raggiungerà l’Italia ai quarti di finale. 21:57 I primi 45′ di gioco sono stati di altissima qualità, stiamo probabilmente assistendo all’ottavo di finale più equilibrato di tutto il Mondiale. L’ha dominato i primi 20′, andando a segno con Martens al diciassettesimo, dopo il gol, tuttavia, la ...

