L’annuncio di Raggi | stazione Repubblica riaprirà battenti domani

romadailynews

(Di martedì 25 giugno 2019) Roma – “Ladella metro A riaprira’mattina in sicurezza. Ci scusiamo per i disagi che cittadini e commercianti hanno dovuto affrontare in questi mesi a causa dei lavori straordinari di manutenzione”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia, sul suo profilo Twitter. L'articolo L’annuncio diproviene da RomaDailyNews.

MartaCidronelli : RT @leggoit: #Roma, #metro #Repubblica riapre. L'annuncio di Virginia Raggi: «Ci scusiamo per i disagi» - leggoit : #Roma, #metro #Repubblica riapre. L'annuncio di Virginia Raggi: «Ci scusiamo per i disagi» - MarceVann : RT @FrancoTrax: In bocca al lupo cara Laura ?????? Ecco l'annuncio del @ilmessaggeroit che come sempre si distingue per eleganza sobrietà e… -