Joi | chiude il canale di Mediaset con il meglio della sitcom

(Di martedì 25 giugno 2019) Joi Il mondo pay diperde un altro pezzo storico. Da lunedì 1 luglio Joirà definitivamente i battenti dopo 11 anni. Ildedicato alleamericane faceva parte dell’offerta seriale diPremium sin dagli albori, insieme a Mya e Steel che poi sono stati ribattezzati rispettivamente Premium Stories e Premium Action. Nel corso degli anni Joi ha proposto letra le più riuscite e seguite Oltreoceano. L’attuale123 di Sky propone e ha proposto le prime tv di comedy come The Big Bang Theory (serie tv numero 1 negli Usa), The Good Place, The Middle, Young Sheldon, Due Uomini e Mezzo, How I Met Your Mother, The Goldbergs, Mom e il revival di Will and Grace. La library non sparirà ma confluirà su Premium Stories,tradizionalmente dedicato ai drama. La scelta dire proprio Joi colpisce doppiamente perchè era più dritto, ...

