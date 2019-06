Il post pro-olimpiadi pubblicato e poi cancellato dal M5S lombardo su Facebook

Temptation Island 2019 - le parole di Jessica Battistello dopo la proposta di matrimonio di Andrea Filomena : Jessica Battistello, protagonista della nuova edizione di 'Temptation Island', ha confessato candidamente di aver rinunciato, alle nozze (previste per il prossimo 9 giugno) con lo storico fidanzato Andrea Filomena per i tanti dubbi sorti negli ultimi mesi. Temptation Island 6, le frasi cult della prima puntata (video) prosegui la letturaTemptation Island 2019, le parole di Jessica Battistello ...

Fedez posta una foto da bambino e scrive ironico sul figlio : 'Voglio la prova del DNA' : Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie più amate e seguite dei social. I loro eventi, le vacanze e le feste sono sempre molto seguiti dal popolo del web che ama osservare le loro 'stravaganze'. Il rapper e la famosa influencer hanno coronato il loro sogno d'amore con l'arrivo del piccolo Leone. I due sono soliti postare video e foto del bambino, che lo ritraggono mentre gioca o in qualsiasi altro momento della vita quotidiana. Molto ...

Quanto valgono i tuoi dati per Facebook e Google? C’è una proposta di legge per scoprirlo : Sen. Mark Warren, Virginia (foto: Zach Gibson/Bloomberg via Getty Images) Negli Stati Uniti è stata presentata una proposta di legge che costringerebbe i giganti della tecnologia, quali Google, Amazon e Facebook, a informare gli utenti sul valore dei loro dati personali. L’obiettivo è far luce su un aspetto nascosto dell’economia tecnologica: l’effettivo valore dei dati personali degli utenti. Dallo scandalo di Cambridge Analytica, ...

Proroga versamenti imposte 2019 : forfettario e minimi - cosa dice il decreto : Proroga versamenti imposte 2019: forfettario e minimi, cosa dice il decreto Ci avviciniamo a un mese caldo sotto tutti i punti di vista, non solo quello meteorologico. Luglio sarà un mese importante sia per il governo, sia per i contribuenti italiani. A luglio si decide il destino del governo e si versano le imposte Agli inizi di luglio si potrebbero decidere le sorti del governo gialloverde, in concomitanza con lo “scontro” ...

Juve - De Ligt : Agnelli già l'anno scorso avrebbe proposto un posto al difensore : Ufficializzato e presentato Maurizio Sarri, la dirigenza bianconera è pronta a lanciarsi sul mercato con l'intento di allestire una rosa funzionale al gioco del tecnico toscano. In questo fine giugno l'attenzione principale della Juventus sarà però dedicata all'approvazione del bilancio d'esercizio, che dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. Ecco perché già questa settimana potrebbe arrivare l'ufficialità di ...

Assunzioni 2019 : elenchi posti disponibili per provincia - per tutti gli ordini e gradi di scuola : Pubblichiamo oggi i file relativi ai posti disponibili per provincia in vista delle Assunzioni scuola 2019/20. I file sono stati aggiornati dopo la pubblicazione di trasferimenti e passaggi di cattedra/ruolo per i docenti, dovuti alla mobilità. Assunzioni scuola 2019/20 Per le immissioni in ruolo 2019 potranno essere utilizzati al 100% i posti lasciati liberi dai pensionamenti. Come sempre, metà delle Assunzioni saranno fatte da Gae e metà ...

Pagamento imposte : con il Decreto Crescita possibile proroga al 30 settembre : Gli imprenditori italiani e i professionisti che li seguono dovranno affrontare un'estate rovente. E non solo dal punto di vista climatico. Infatti, l'approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati del cosiddetto Decreto Crescita rischia di far riscrivere completamente il calendario degli adempimenti fiscali. Gettando nel caos imprese e professionisti. Anche perché molti addetti ai lavori hanno sollevato parecchi dubbi e perplessità ...

Le proposte di Alessio Sundas per rilanciare i giovani e salvaguardare i club di Serie C : Il procuratore sportivo Alessio Sundas propone alle istituzioni calcistiche nazionali ed internazionali una riforma per salvare questo calcio malato economicamente. Delle idee rivoluzionarie per rilanciare i giovani e salvaguardare i club di Serie C. Uno è quello di far giocare solo calciatori under con contratto al minimo sindacale. In questo caso la squadra avrebbe un costo di gestione molto basso, al contrario dell’attuale spesa ...

Vip - le proposte di nozze più romantiche: Se è vero che i vip non badano a spese per le loro nozze, è altrettanto vero che non badano a romanticismo quando si tratta di fare proposte di matrimonio. I vip si fanno sempre notare, che si tratti di nozze spettacolari e dai costi astronomici, oppure di romantiche proposte di matrimonio.

Calciomercato Napoli – Settimana decisiva per James Rodriguez : ADL pronto alla proposta finale : SSC Napoli Settimana decisiva per la trattativa James Rodriguez L’edizione odierna de Il Mattino scrive sul futuro di James Rodriguez: “Mendes ha aperto la strada a James Rodriguez, facendo anche leva sulla volontà del giocatore che, ricordiamolo. è in chiara rottura con il Real Madrid che per due anni lo ha scaricato al Bayern Monaco. De Laurentiis è pronto per l’ingresso in scena con la proposta finale. Il colombiano ...

Ciclone Idai - Protezione Civile : donato posto medico avanzato di secondo livello : Si conclude in queste ore a Beira in Mozambico la missione del team italiano, coordinato da funzionari del Dipartimento della Protezione Civile e composto in una prima fase da medici, infermieri e logisti della Regione Piemonte e successivamente della Croce Rossa Italiana. Il posto medico avanzato di secondo livello (PMA), messo a disposizione dalla Regione Piemonte e istallato tre mesi fa accanto all’ospedale locale di Beira, gravemente ...

